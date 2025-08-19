Un bărbat de 51 de ani și-a înjunghiat mortal partenera în locuința lor din Constanța. Nu au existat sesizări, afirmă poliția

19-08-2025 | 21:00
O femeie în vârstă de 45 de ani a murit, marţi, după ce a fost înjunghiată de partenerul ei, în vârstă de 51 de ani. Crima a avut loc în locuinţa lor dintr-o comună din judeţul Constanţa.

autor
Lorena Mihăilă

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, la data de 19 august, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 51 de ani, şi-ar fi omorât concubina, de 45 de ani, pe care ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător. Fapta ar fi fost săvârşită în locuinţa acestora, din comuna Topraisar”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Ei au menţionat că la Postul de Poliţie Topraisar nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi şi nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, crima, violenta domestica,

Dată publicare: 19-08-2025 21:00

