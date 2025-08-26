Un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția de 78 de ani apoi a alergat-o pe stradă, pentru că i-a reproșat că e mereu beat

26-08-2025 | 13:05
Un nou caz de violență împotriva femeilor. În Timiș, un bărbat de 75 de ani și-a înjunghiat soția, apoi a alergat-o pe stradă. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ana Maria Barbu

Scandalul a început în casa familiei, din localitatea Tomești. Soția i-a reproșat bărbatului că este mai tot timpul băut. Acuzația l-a înfuriat, iar după un schimb dur de replici, individul a devenit violent.

S-a repezit asupra victimei cu un cuțit de bucătărie. Femeia, în vârstă de 78 de ani, a încercat să se apere de lovituri și a reușit să ajungă la ușă și să fugă din locuință.

A alergat până la postul de poliție, urmărită de agresor, iar când a ajuns la secție, victima a strigat după ajutor. O agentă de poliție a intervenit rapid, l-a imobilizat pe individ și a chemat o ambulanță care să preia victima.

Soția a fost transportată la spital cu mai multe tăieturi la mâini. Soțul acesteia a fost reținut și este cercetat pentru violență în familie.

