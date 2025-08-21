Un bărbat din Craiova și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a aruncat de la balcon

21-08-2025 | 14:26
craiova injunghiata

Un bărbat de 45 de ani din Craiova și-a înjunghiat mortal soția și apoi s-a închis în locuinţă.

Anca Ungureanu

La sosirea polițiștilor, alertați prin 112, acesta s-a aruncat de la balconul apartamentului, de la etajul 1, fiind transportat la spital în stare gravă.

„În dimineaţa de 21 august, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați prin 3 apeluri 112 cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă. Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată”, a informat IJJ Dolj.

De asemenea, în locuință a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soțul femeii decedate, care la vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol.

La fața locului, s-au deplasat și pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital, au mai precizat oamenii legii.

Vicepreşedintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4.

