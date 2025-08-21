Un bărbat din Craiova și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a aruncat de la balcon

Un bărbat de 45 de ani din Craiova și-a înjunghiat mortal soția și apoi s-a închis în locuinţă.

La sosirea polițiștilor, alertați prin 112, acesta s-a aruncat de la balconul apartamentului, de la etajul 1, fiind transportat la spital în stare gravă.

„În dimineaţa de 21 august, în jurul orei 10.25, polițiștii Secției 4 Poliție Craiova au fost sesizați prin 3 apeluri 112 cu privire la faptul că într-un apartament din municipiul Craiova un bărbat și-ar fi înjunghiat soția și apoi s-ar fi închis în locuinţă. Imediat, la fața locului au ajuns echipe de poliție din cadrul Secției 4 Poliție Craiova și jandarmi din cadrul IJJ Dolj, care au pătruns în apartament, din nefericire, fiind găsită o femeie de 44 de ani, decedată”, a informat IJJ Dolj.

De asemenea, în locuință a fost depistat un bărbat de 45 de ani, soțul femeii decedate, care la vederea polițiștilor s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul 1, căzând pe sol.

La fața locului, s-au deplasat și pompieri din cadrul ISU Dolj, care au efectuat manevre de resuscitare bărbatului, ulterior fiind transportat în stare gravă, la spital, au mai precizat oamenii legii.

