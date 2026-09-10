Într-unul din cazuri, flăcările au ajuns într-o zonă locuită dintr-o comună și au cuprins o gospodărie. Câteva ore mai târziu, un alt focar a izbucnit în Craiova.

În comuna Malu Mare, aflată la aproximativ 20 de kilometri distanță de Craiova, proprietarul unei gospodării s-a văzut neputincios în fața focului care i-a cuprins casa și bucătăria de vară. A încercat să intervină, dar povestește că vâlvătaia era prea puternică.

Proprietar: „La început văzui câteva scântei și zisei hai să arunc o găleată cu apă. Până mă întorsei de la robinet, deja se întinsese și am sunat la pompieri. Trecu în 5 minute, trecu și la noi. Arsă toată casa.”

Totul a pornit de la un teren cu vegetație uscată, care s-a aprins, din motive încă necunoscute. Iar flăcările au înaintat până în zona locuită. Vecinii s-au temut, pe bună dreptate, că incendiul ar putea ajunge și la casele lor.

Reporter: Putea să se extindă și la celelalte locuințe?

Bărbat: „La cât e vegetația de uscată, vă dați seama.”

20 de pompieri s-au luptat trei ore cu incendiul, ajutați de patru autospeciale.

Cătălin Dumitrescu, comandant Detașamentul 2 Pompieri Craiova: „S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului de vegetație uscată, concomitent cu localizarea și lichidarea incendiului la casă și anexă.”

Pagubele sunt mari, iar proprietarii nu aveau locuința asigurată.

Câteva ore mai târziu, un alt incendiu de vegetație a izbucnit în Craiova. Și în acest caz, s-a apropiat periculos de o zonă de locuințe, dar pompierii au reușit să-l stingă înainte ca cineva să aibă de suferit.