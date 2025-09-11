Tratamentele în străinătate, asigurate prin suplimentarea bugetului Sănătății, în ședința de guvern de joi

11-09-2025 | 07:23
guvern

Executivul urmează să aprobe joi, în ședința de Guvern, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu 20 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi.

Mihai Niculescu

Fonduri pentru pacienții cu afecțiuni grave

„Prin prezentul act normativ se propune alocarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare în sumă de 20.000.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, prin suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, reprezentând credite de angajament și credite bugetare în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi, tratamente care nu pot fi efectuate în România, pentru pacienții cu afecțiuni grave și foarte grave", se arată în nota de fundamentare a proiectului, conform Agerpres.

Suplimentarea vine în sprijinul bolnavilor care efectuează tratamentele în mai multe etape „în funcție de data programării și cărora trebuie să li se asigure continuitate în realizarea acestora, conform planului terapeutic stabilit de medicii unităților sanitare din străinătate".

Avion pentru FRONTEX în valoare de 163 de milioane de lei

Pe agenda ședinței figurează și aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru proiectul de investiții „Creșterea capacității operaționale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe - Avion Frontex".

vase de sange
Protecția vaselor de sânge se pierde la menopauză, dar există tratamente generale care se aplică și acestora

Proiectul vizează „achiziționarea unui mijloc de supraveghere aeriană (avion cu aripi fixe) de ultimă generație, în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe și a gestionării eficiente a activităților personalului poliției de frontieră privind prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și a actelor de contrabandă".

„Contribuția financiară UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar contribuția României reprezintă 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile", se precizează în documentul de fundamentare.

„Valoarea rezultată a proiectului de investiții (inclusiv TVA) este 163.764.000 de lei, compusă din 150.380.000 de lei cheltuieli eligibile și 13.384.000 de lei cheltuieli neeligibile", se explică în nota de fundamentare. Din această sumă, „valoarea finanțării eligibile nerambursabile este în valoare de 135.342.000 de lei, iar cofinanțarea publică este în valoare de 15.038.000 de lei".

Sursa: Agerpres

