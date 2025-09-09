Zeci de pacienți așteaptă aprobarea dosarelor pentru tratamente în străinătate pe Ordinul 50 al Ministerului Sănătății

Cele 43 de dosare așteaptă avizul Ministerului Sănătății pentru ca oamenii să poată pleca la tratamente în străinătate. Sunt pacienți cu afecțiuni oncologice, boli rare, afecțiuni genetice sau care au nevoie de transplant.

27 de dosare sunt pentru decontare tratamente, restul sunt solicitări pentru decontarea transportului și cazării. Sunt 13 copii și 30 de adulți cu vârste între 1 an și 8 luni și 74 de ani. Costurile se ridică la 13 milioane de lei.

Anul trecut au fost aprobate 309 dosare, iar costurile au fost de 27 de milioane de lei.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete spune că a obținut deja finanțare și că pacienții vor putea pleca la tratamente și intervenții în zilele următoare. Întârzierea, susține oficialul, a fost din cauza faptului că la finalul manadatului fostului ministru, Alexandru Rafila, contul pentru astfel de situații a rămas gol.

Prin Ordinul 50 al Ministerului Sănătății, pacienții ale căror afecțiuni nu pot fi tratate în România sunt trimiși în străinătate. Procedura este următoarea: bolnavii obțin o scrisoare medicală în care medicul curant scrie că tratamentul nu este disponibil în România sau că intervenția chirgicală nu se poate efectua în România.

Împreună cu toate investigațiile depune această scrisoare medicală la Direcția de Sănătate Publică din județul în care locuiește. Apoi cei de la DSP ajută la obținerea unor oferte de la clinicile din străinătate ori poate veni pacientul cu ele. Se alege unitatea sanitară care are cea mai mică ofertă de preț.

