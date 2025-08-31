Testul de sânge revoluționar care poate detecta o boală incurabilă cu 10 ani înaintea primelor simptome

Stiri Stiinta
31-08-2025 | 11:05
sange laborator
Shutterstock

Un test de sânge revoluționar detectează semnele sclerozei laterale amiotrofice (SLA) cu peste 98% acuratețe, cu până la 10 ani înainte de simptome, oferind șanse pentru diagnostic precoce și tratamente mai eficiente.

 

autor
Aura Trif

Până în anul 2040, experţii estimează că aproape 400.000 de persoane din întreaga lume vor trăi cu scleroză laterală amiotrofică, cunoscută şi ca boala lui Lou Gehrig - dupa un celebru jucător american de baseball care a murit din cauza acestei afecţiuni.

Ce este scleroza laterală amiotrofică și cum se manifestă

Această boală degenerativă a sistemului nervos afectează celulele nervoase responsabile de controlul mişcărilor voluntare ale muşchilor, ducând la slăbiciune musculară progresivă, pierderea masei musculare şi, în cele din urmă, dificultăţi respiratoria.

Conform Asociaţiei SLA, pacienţii diagnosticaţi cu această boală trăiesc, în medie, trei ani, numai 10% dintre aceştia reuşind să supravieţuiască mai mult de zece ani. Majoritatea pacienţilor mor din cauza insuficienţei respiratorii.

În prezent, nu există un singur test unic şi concludent pentru SLA. Medicii stabilesc diagnosticul pe baza evaluărilor neurologice, a simptomelor observate şi prin excluderea altor boli care ar putea provoca manifestări asemănătoare.

Citește și
doctor
Un test de sânge poate detecta cea mai cruntă boală a femeilor, în stadii incipiente. Descoperirea ar putea salva vieți

Cercetătorii de la Johns Hopkins University School of Medicine şi de la Institutele Naţionale de Sănătate (National Institutes of Health/NIH), din Statele Unite, în colaborare cu UK Biobank şi Universitatea din Torino, Italia, au identificat un set distinct de proteine în sânge care pot detecta SLA cu o precizie remarcabilă, cu până la un deceniu înainte de apariţia simptomelor.

Testul are o acurateţe de peste 98%

Noul test de sânge pentru SLA detectează semne timpurii cu ani înainte ca simptomele să apară. Testul are o acurateţe de peste 98% şi deschide noi perspective pentru diagnostic precoce, îngrijirea îmbunătăţită a pacienţilor şi posibile tratamente ale acestei boli neurodegenerative.

Rezultatele noului studiu, publicat recent în revista Nature Medicine, pun bazele unui test de diagnostic mult aşteptat pentru această boală devastatoare.

Pe baza unei platforme avansate care a analizat aproape 3.000 de proteine neurologice şi musculare scheletice din probele de sânge a peste 600 de participanţi, cercetătorii au utilizat metode de învăţare automată pentru a identifica o semnătură proteică capabilă să indice apariţia SLA.

Proteina identificată, analizată prin modele computerizate, s-a dovedit a avea o acurateţe de peste 98% în diferenţierea pacienţilor cu SLA de persoanele sănătoase şi de cei cu alte boli neurologice.

„Vedem lumina de la capătul tunelului aici, iar ţinta este un test de sânge aprobat şi disponibil pentru SLA. Cu un test care permite detectarea precoce a SLA avem oportunitatea de a înscrie oameni în studii observaţionale şi de a le oferi medicamente promiţătoare care modifică - şi sperăm chiar opresc - boala, înainte ca aceasta să devină debilitantă”, a declarat, joi, dr. Alexander Pantelyat, medic şi conferenţiar universitar, specialist în neurologie la Johns Hopkins University School of Medicine şi director al Johns Hopkins Atypical Parkinsonism Center, citat într-un comunicat.

Studiul a examinat nu doar pacienţi cu boala activă, ci şi persoane care donaseră probe de sânge cu ani înainte de a dezvolta SLA. La aceste persoane pre-simptomatice, cercetătorii au observat schimbări necunoscute până acum în proteinele din sânge, înainte ca pacienţii să dezvolte simptome.

Aceste modificări proteice indică disfuncţii timpurii la nivelul muşchilor scheletici, al semnalizării nervoase şi al metabolismului energetic, sugerând că SLA ar putea afecta organismul cu mult înainte de apariţia semnelor clinice cunoscute.

Echipa a confirmat acurateţea testului pe mai multe grupuri independente, inclusiv un grup de 23.000 de participanţi din UK Biobank.

În cadrul acestui grup, probele de sânge de la 110 persoane, colectate cu zece până la 15 ani înainte de a dezvolta SLA, au prezentat schimbări în profilul proteine identificată în studiu. Aceste descoperiri sugerează că markerii biologici ai SLA pot fi detectaţi cu până la un deceniu înainte de apariţia simptomelor clinice.

În fiecare grup de validare, testul a demonstrat o capacitate puternică de a detecta SLA, reducând la minimum rezultatele fals-pozitive cauzate de alte afecţiuni neurologice precum boala Parkinson sau neuropatia.

Studiul a confirmat faptul că aceste modificări la nivelul proteinelor nu erau cauzate de mutaţii genetice moştenite, ceea ce înseamnă că markerii identificaţi în sânge ar putea fi folosiţi pe scară largă, inclusiv la pacienţi fără antecedente familiale de SLA.

„Este vital pentru pacienţi şi familiile lor să poată face diferenţa între SLA şi alte afecţiuni, pentru claritatea diagnosticului, înţelegerea prognosticului şi eligibilitatea de a se înscrie în studiile clinice adecvate”, spune dr. Pantelyat.

Cercetările continuă pentru a explora cum acest biomarker ar putea ajuta la monitorizarea progresiei SLA, la evaluarea eficienţei tratamentelor în studiile clinice şi la dezvoltarea unor instrumente de diagnostic pentru alte boli neurodegenerative.

Echipa de cercetare şi-a pus de asemenea datele la dispoziţia publicului pentru a accelera progresul în dezvoltarea biomarkerilor SLA.

Europenii pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei. Putin nici nu vrea să audă de pace și se plimbă la Beijing

Sursa: News.ro

Etichete: boala, test, sange, descoperire, diagnostic, scleroza,

Dată publicare: 31-08-2025 11:05

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Hipertensiunea, afecțiunea care evoluează pe tăcute. Când se ajunge la insuficiență cardiacă, e deja târziu
Doctor de bine
Hipertensiunea, afecțiunea care evoluează pe tăcute. Când se ajunge la insuficiență cardiacă, e deja târziu

Hipertensiunea nu doare. Din acest motiv, boala poate evolua silențios, de-a lungul anilor. Din păcate, produce insuficiență renală și cardiacă, în lipsa tratamentului.

Un test de sânge poate detecta cea mai cruntă boală a femeilor, în stadii incipiente. Descoperirea ar putea salva vieți
Stiri Sanatate
Un test de sânge poate detecta cea mai cruntă boală a femeilor, în stadii incipiente. Descoperirea ar putea salva vieți

O simplă analiză de sânge ar putea detecta cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente şi are potenţialul de a îmbunătăţi „semnificativ" îngrijirea şi rezultatele pentru femeile diagnosticate cu această boală, relatează marţi DPA/PA Media.

Cum se traduce ”chikungunya”, virusul care reaprinde teama unei pandemii. Se referă la un simptom înfiorător al victimelor
Stiri Sanatate
Cum se traduce ”chikungunya”, virusul care reaprinde teama unei pandemii. Se referă la un simptom înfiorător al victimelor

Numele virusului chikungunya, care provoacă o boală gravă ce reaprinde deja temerile unei noi pandemii, provine din limba africană bantu și se traduce prin ”ceea ce se îndoaie”. Se referă la poziția contorsionată în care ajung persoanele infectate.

Recomandări
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Sondaj Avangarde: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în alegerile pentru Primăria Capitalei

USR va fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar avea loc într-o săptămână, iar Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL) sunt preferaţi la Primăria Capitalei, arată un sondaj Avangarde.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
Stiri Sport
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open, dar asta nu e cea mai mare supărare a sa. Româncei i-a fost furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland, iar acum îl roagă pe hoț să i-l înapoieze, pentru că are valoare sentimentală.

 

Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române
Stiri Politice
Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 31 August 2025

02:24:10

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28