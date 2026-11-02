Măsura a fost luată în condiţiile în care pe munte sunt precipitaţii sub formă de ploaie îngheţată, iar vizibilitatea este redusă, potrivit News.ro.

„Vreme urâtă sus pe munte, cel puţin în prima parte a săptămânii. Ninsoare, ploaie îngheţată, ceaţă, temperaturi negative”, informează oficialii Salvamont Sinaia, anunţând că mai multe trasee turistice de mare altitudine sunt închise, zilele acestea.

Turiştii sunt sfătuiţi să nu urce pe traseele Piciorul Pietrei Arse între Poiana Stânii - Piatra Arsă (marcaj bandă albastră), Colţii lui Barbeş pe ruta Drum de Vară (sub Cetate) - Colţii lui Barbeş - Lacurile Vânturiş - Valea Soarelui (marcaj punct roşu) şi Şaua Vârfului cu Dor - Masa Ciobanului - Colţii lui Barbeş - Lacurile Vânturiş (marcaj punct galben). De asemenea, este închis traseul dintre fosta Cabană Vârful cu Dor şi Şaua Călugărului, marcat cu bandă galbenă.

ANM a emis noi avertizări de vreme rea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ, precum și de intensificări ale vântului și ninsori la munte.

Avertizările sunt valabile până miercuri dimineața, în mai multe zone din Moldova, Muntenia și Dobrogea. De asemenea, meteorologii au emis o informare de vreme rea valabilă în întreaga țară până miercuri seara, relatează Agerpres.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, județul Constanța se va afla sub două avertizări Cod portocaliu de ploi importante cantitativ. În aceste zone se vor acumula cantități de apă de 40–60 de litri/mp și, local, de 80–90 de litri/mp.

De asemenea, în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, va fi în vigoare o avertizare Cod galben de ploi în județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. În aceste areale se vor acumula cantități de apă de 25–35 de litri/mp, iar pe arii restrânse acestea vor depăși 40 de litri/mp.

Un alt Cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, va afecta cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00. În zonele vizate, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50–70 km/h.