Transportul public din zona Aeroportului Otopeni va fi reorganizat. Autobuzele 100 și 442 vor circula pe o arteră nouă

Traficul rutier pe bretelele de acces către terminalele Plecări și Sosiri de la Aeroportul Henri Coandă va fi restricționat de luni, pentru lucrările la viitoarea stație de metrou a Magistralei 6, iar traseele de transport public vor fi reorganizate.

Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a reorganizat 100 şi 442 în zona aeroportului, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

„Începând cu data de 8 decembrie 2025, de la ora 9:00, va fi restricţionat total traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul „Plecări”, respectiv, de ieşire din terminalul 'Sosiri', iar transportul public din incinta aeroportului va fi reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri de parcare din vecinătatea clădirii aeroportului", se menţionează în comunicat.

În aceste condiţii, autobuzele liniilor 100 şi 442 vor circula în ambele sensuri pe noua arteră, ce va fi semnalizată cu balize direcţionale.

Totodată, staţiile de la terminalul „Plecări" vor fi relocate pe prima bandă de lângă clădirea aeroportului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













