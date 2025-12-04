Modernizări ample la Aeroportul Henri Coandă. Sunt 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală

Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a trecut printr-un amplu proces de modernizare, de la noi platforme pentru avioane până la interiorul terminalelor.

După lucrări întinse pe sute de mii de metri pătrați, aeroportul se pregătește să-și primească pasagerii cu spații refăcute, tehnologii noi și o capacitate mai mare de operare.

Investițiile depășesc zeci de milioane de euro.

Corespondent ȘtirileProTV: „Mă aflu pe noua platformă a Aeroportului Otopeni, la zona de îmbarcare și debarcare numărul 2, proaspăt extinsă cu aproximativ 190.000 de metri pătrați. Aici pot staționa acum 28 de aeronave, inclusiv avioane de mari dimensiuni. Practic, capacitatea de parcare a aeroportului s-a dublat”.

În plus, a fost construită o nouă cale de rulare și au fost refăcute cinci rute pe care se deplasează avioanele spre pistă. Au fost amenajate și două drumuri rapide pentru ca echipele de la sol să ajungă mai repede la aeronave. Balizajul și iluminatul au fost înlocuite cu sisteme moderne, pe LED, pentru o vizibilitate mai bună.

Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB: „Are ca valoare undeva la peste 70 de milioane de euro, a fost semnat în decembrie 2022, termenul de finalizare era 2026 aprilie. Am reușit să inaugurăm pe 3 decembrie. Banii sunt finanțați exclusiv din surse proprii”.

Înaintea sărbătorilor și interiorul aeroportului va fi mai modern. La Terminalul Plecări vor exista mai multe birouri de Check-in și 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală. Noul sistem este dotat cu echipamente moderne și poate procesa până la 2.400 de bagaje pe oră.

Totuși, culorile folosite în noile amenajări nu au fost pe placul unor călători, care și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale.

Bărbat: „Gusturile nu le discutăm, că sunt subiective. Este ușor să ne raportăm la marile aeroporturi și lucrurile ar fi mult mai ușor”.

Cuplu: „Poate ar trebui mai mult spațiu unde să stea oamenii. Poate niște servicii mai ieftine – pentru că totul e foarte scump odată ce ai intrat dincolo, e foarte scump”.

Între cele două terminale Sosiri – Plecări, autoritățile pregătesc un spațiu modern pentru cei care vin să își aștepte apropiații sau pentru pasagerii care se pregătesc de călătorie.

Îmbunătățiri sunt anunțate și în zona restaurantelor și a porților de îmbarcare.

