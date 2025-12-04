Modernizări ample la Aeroportul Henri Coandă. Sunt 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală

Stiri actuale
04-12-2025 | 19:24
×
Codul embed a fost copiat

Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a trecut printr-un amplu proces de modernizare, de la noi platforme pentru avioane până la interiorul terminalelor.

autor
Delia Bîrla,  Florentina Bălășoiu

După lucrări întinse pe sute de mii de metri pătrați, aeroportul se pregătește să-și primească pasagerii cu spații refăcute, tehnologii noi și o capacitate mai mare de operare.

Investițiile depășesc zeci de milioane de euro.

Corespondent ȘtirileProTV: „Mă aflu pe noua platformă a Aeroportului Otopeni, la zona de îmbarcare și debarcare numărul 2, proaspăt extinsă cu aproximativ 190.000 de metri pătrați. Aici pot staționa acum 28 de aeronave, inclusiv avioane de mari dimensiuni. Practic, capacitatea de parcare a aeroportului s-a dublat”.

În plus, a fost construită o nouă cale de rulare și au fost refăcute cinci rute pe care se deplasează avioanele spre pistă. Au fost amenajate și două drumuri rapide pentru ca echipele de la sol să ajungă mai repede la aeronave. Balizajul și iluminatul au fost înlocuite cu sisteme moderne, pe LED, pentru o vizibilitate mai bună.

Citește și
meduze
Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații dar nu și soluții

aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport
aeroport aeroport

Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB: „Are ca valoare undeva la peste 70 de milioane de euro, a fost semnat în decembrie 2022, termenul de finalizare era 2026 aprilie. Am reușit să inaugurăm pe 3 decembrie. Banii sunt finanțați exclusiv din surse proprii”.

Înaintea sărbătorilor și interiorul aeroportului va fi mai modern. La Terminalul Plecări vor exista mai multe birouri de Check-in și 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală. Noul sistem este dotat cu echipamente moderne și poate procesa până la 2.400 de bagaje pe oră.

Totuși, culorile folosite în noile amenajări nu au fost pe placul unor călători, care și-au exprimat nemulțumirea pe rețelele sociale.

Bărbat: „Gusturile nu le discutăm, că sunt subiective. Este ușor să ne raportăm la marile aeroporturi și lucrurile ar fi mult mai ușor”.

Cuplu: „Poate ar trebui mai mult spațiu unde să stea oamenii. Poate niște servicii mai ieftine – pentru că totul e foarte scump odată ce ai intrat dincolo, e foarte scump”.

Între cele două terminale Sosiri – Plecări, autoritățile pregătesc un spațiu modern pentru cei care vin să își aștepte apropiații sau pentru pasagerii care se pregătesc de călătorie.

Îmbunătățiri sunt anunțate și în zona restaurantelor și a porților de îmbarcare.

Oficialul cu cel mai înalt grad din armata rusă critică invazia lui Putin din Ucraina: „Am primit o lecție dură”

Sursa: Pro TV

Etichete: aeroport, Otopeni, modernizare,

Dată publicare: 04-12-2025 19:19

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații dar nu și soluții
Stiri actuale
Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații dar nu și soluții

Imagini ireale pe litoral. Mii de meduze plutesc în valurile calde ale Mării Negre, în toate stațiunile. Specialiștii spun că acest fenomen nu este normal în luna decembrie.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova
Stiri actuale
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

Lacul Vidraru va fi golit pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Proiectul de retehnologizare costă 200 de milioane de euro
Stiri actuale
Lacul Vidraru va fi golit pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Proiectul de retehnologizare costă 200 de milioane de euro

Sunt lucrări de amploare la Barajul Vidraru, în apropierea orașului Curtea de Argeș. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul de acumulare va fi golit pentru ca echipamentele esențiale să poată fi înlocuite.

Recomandări
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor
Stiri actuale
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor

Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.

Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova
Stiri actuale
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova

Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.

Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană
Stiri externe
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Decembrie 2025

53:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28