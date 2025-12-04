Lucrările de modernizare de la Aeroportul Otopeni au fost finalizate. Noutățile anunțate de CNAB

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă finalizarea lucrărilor de modernizare pe 500.000 mp la Aeroportul Henri Coandă, pentru creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de operare.

A fost construită o nouă cale de rulare a aeronavelor, a fost extinsă platforma nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor şi a fost mărită capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziţii pentru aeronave cod C.

Extinderea platformelor și creșterea capacității de parcare

În plus, s-au realizat două drumuri rapide care asigură accesul echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că au fost recepţionate lucrările de modernizare, pe o suprafaţă totală de 500.000 mp, prevăzute în cadrul etapei 2023 - 2025 din proiectul de creştere a capacităţii operaţionale a Aeroportului Henri Coandă şi de optimizare a condiţiilor de operare a aeronavelor”, anunţă compania.

Investiţia a inclus mai multe obiective majore pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Astfel, s-a realizat extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor. Odată cu finalizarea acestor lucrări, suprafaţa acesteia a crescut la 190.000 mp, ceea ce a mărit capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziţii pentru aeronave cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Unele dintre aceste poziţii vor putea fi utilizate şi pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330).

Modernizarea căilor de rulare și lucrări de infrastructură

A fost construită o nouă cale de rulare a aeronavelor, s-au executat lucrări de modernizare pe o suprafaţă de 310.000 mp la cele cinci căi de rulare aferente pistei 08L-26R de decolare/aterizare şi s-au realizat două drumuri rapide care asigură accesul echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

Această etapă a prevăzut şi lucrări la structurile rutiere aeroportuare, la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafeţele de mişcare, precum şi modernizarea sistemului de balizaj şi a iluminatului LED.

Proiectul se înscrie în strategia de conformare la specificaţiile Regulamentului Uniunii Europene nr. 139/2014 privind cerinţele tehnice şi procedurile administrative referitoare la aerodromuri.

Contractul a fost adjudecat în decembrie 2022 de către SC PORR Construct, valoarea totală pentru proiectare şi execuţie fiind de aproximativ 75 milioane de euro.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a iniţiat deja demersurile pentru Etapa a II-a a modernizării şi creşterii capacităţii operaţionale a infrastructurii la Aeroportul Henri Coandă, lansând licitaţia publică pentru modernizarea pistei nr. 1 de decolare/aterizare, considerat cel mai important proiect de investiţii din istoria aeroportului.

