Lucrările de modernizare de la Aeroportul Otopeni au fost finalizate. Noutățile anunțate de CNAB

04-12-2025 | 16:42
Aeroportul Otopeni
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă finalizarea lucrărilor de modernizare pe 500.000 mp la Aeroportul Henri Coandă, pentru creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de operare.

Ioana Andreescu

A fost construită o nouă cale de rulare a aeronavelor, a fost extinsă platforma nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor şi a fost mărită capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziţii pentru aeronave cod C.

Extinderea platformelor și creșterea capacității de parcare

În plus, s-au realizat două drumuri rapide care asigură accesul echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că au fost recepţionate lucrările de modernizare, pe o suprafaţă totală de 500.000 mp, prevăzute în cadrul etapei 2023 - 2025 din proiectul de creştere a capacităţii operaţionale a Aeroportului Henri Coandă şi de optimizare a condiţiilor de operare a aeronavelor”, anunţă compania.

Investiţia a inclus mai multe obiective majore pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Astfel, s-a realizat extinderea platformei nr. 2 de îmbarcare-debarcare a pasagerilor. Odată cu finalizarea acestor lucrări, suprafaţa acesteia a crescut la 190.000 mp, ceea ce a mărit capacitatea de parcare a aeronavelor cu 28 de poziţii pentru aeronave cod C (ex: Airbus A320, Boeing B737). Unele dintre aceste poziţii vor putea fi utilizate şi pentru parcarea a 3 aeronave cod E (ex: Boeing B777, Airbus A330).

Ilie Bolojan
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Modernizarea căilor de rulare și lucrări de infrastructură

A fost construită o nouă cale de rulare a aeronavelor, s-au executat lucrări de modernizare pe o suprafaţă de 310.000 mp la cele cinci căi de rulare aferente pistei 08L-26R de decolare/aterizare şi s-au realizat două drumuri rapide care asigură accesul echipamentelor de handling către avioanele de pe platformele aeroportuare.

Această etapă a prevăzut şi lucrări la structurile rutiere aeroportuare, la sistemele de preluare a apelor pluviale de pe suprafeţele de mişcare, precum şi modernizarea sistemului de balizaj şi a iluminatului LED.

Proiectul se înscrie în strategia de conformare la specificaţiile Regulamentului Uniunii Europene nr. 139/2014 privind cerinţele tehnice şi procedurile administrative referitoare la aerodromuri.

Contractul a fost adjudecat în decembrie 2022 de către SC PORR Construct, valoarea totală pentru proiectare şi execuţie fiind de aproximativ 75 milioane de euro.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a iniţiat deja demersurile pentru Etapa a II-a a modernizării şi creşterii capacităţii operaţionale a infrastructurii la Aeroportul Henri Coandă, lansând licitaţia publică pentru modernizarea pistei nr. 1 de decolare/aterizare, considerat cel mai important proiect de investiţii din istoria aeroportului.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-12-2025 16:34

