Tragedie în Mureș. Doi bărbați și-au pierdut viața, după ce motocicleta lor a intrat violent în două mașini

Un tânăr de 19 ani și un bărbat de 31 de ani au murit miercuri seară, după ce motocicleta lor a lovit o mașină și apoi un alt autoturism, pe un drum din Mureș.

Accidentul a avut loc pe DJ 151D, în localitatea Stejăriş, potrivit News.ro.

”Din primele informaţii, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbeşti, care se deplasa în direcţia Acăţari, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe sensul opus de circulaţie, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja”, a informat IPJ Mureş.

Cei doi bărbați nu au putut fi salvați

La locul accidentului au intervenit două ambulanţe SMURD, de prim ajutor şi terapie intensivă mobilă, elicopterul SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Două persoane se aflau în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă nu le-au putut salva, fiind declarat decesul.

”Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum şi pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat”, a precizat Poliţia.

Testările efectuate în cazul celorlalţi şoferi au avut rezultate negative. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

