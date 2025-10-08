Tragedie în Mureș. Doi bărbați și-au pierdut viața, după ce motocicleta lor a intrat violent în două mașini

Stiri actuale
08-10-2025 | 20:54
accident motocicleta
ISU Mureș

Un tânăr de 19 ani și un bărbat de 31 de ani au murit miercuri seară, după ce motocicleta lor a lovit o mașină și apoi un alt autoturism, pe un drum din Mureș.

autor
Aura Trif

Accidentul a avut loc pe DJ 151D, în localitatea Stejăriş, potrivit News.ro.

”Din primele informaţii, conducătorul unei motociclete, un tânăr de 19 ani, din satul Corbeşti, care se deplasa în direcţia Acăţari, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite prin cercetări, ar fi intrat în coliziune din spate cu un autoturism, condus de un bărbat de 28 de ani, din Chendu. Ca urmare a impactului, motocicleta s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe sensul opus de circulaţie, unde s-ar fi produs o nouă coliziune, cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, din satul Tirimia, comuna Gheorghe Doja”, a informat IPJ Mureş.

Cei doi bărbați nu au putut fi salvați

La locul accidentului au intervenit două ambulanţe SMURD, de prim ajutor şi terapie intensivă mobilă, elicopterul SMURD, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Acăţari pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Două persoane se aflau în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă nu le-au putut salva, fiind declarat decesul.

Citește și
leopard
Un animal pe cale de dispariție a fost adus la grădina zoologică din Târgu Mureș. Mai sunt 300 de exemplare în toată lumea

”Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul motocicletei, de 19 ani, precum şi pasagerul aflat pe motocicletă, un bărbat de 31 de ani, au decedat”, a precizat Poliţia.

Testările efectuate în cazul celorlalţi şoferi au avut rezultate negative. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Prețul aurului a atins un nou record. Specialiștii se așteaptă să continue creșterea istorică

Sursa: News.ro

Etichete: accident, mures, motocicleta,

Dată publicare: 08-10-2025 20:54

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Emil Gânj a fost plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa
Stiri actuale
Emil Gânj a fost plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a incendiat casa, a fost adăugat pe lista celor mai căutați criminali de pe lista Europol.

Un animal pe cale de dispariție a fost adus la grădina zoologică din Târgu Mureș. Mai sunt 300 de exemplare în toată lumea
Stiri Diverse
Un animal pe cale de dispariție a fost adus la grădina zoologică din Târgu Mureș. Mai sunt 300 de exemplare în toată lumea

Grădina zoologică din Târgu Mureș are un locatar nou cu o misiune extrem de importantă. Să-și salveze specia pentru că în sălbăticie mai sunt doar câteva exemplare.

Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață
Stiri actuale
Opt bebeluși de la maternitatea din Târgu Mureș au fost infectați cu bacteria ucigașă de la Iași. Cum au scăpat cu viață

La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie care a provocat decesul a șapte copii, la spitalul Sfânta Maria din Iași.

Recomandări
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Vremea
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, au făcut precizări cu privire la ciclonul Barbara care a creat probleme în 22 de județe din sudul și estul țării.

Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția
Stiri Politice
Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

Top citite
1 horoscop bani
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii primesc sprijin financiar sau în carieră pe 8 octombrie 2025
2 Bruno Mars
Getty
Stiri Mondene
Bruno Mars împlineşte 40 de ani. Detalii neștiute despre viața artistului. GALERIE FOTO
3 Furtuna Aeroport
Shutterstock
Stiri actuale
Măsuri speciale pe aeroporturile din București în contextul codului roșu: traficul aerian se desfășoară normal
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28