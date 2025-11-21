Traficul rutier din București va fi restricționat, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv ”Crosul Loteriei Române”

21-11-2025 | 13:10
Societatea de Transport București (STB) a anunțat că traficul rutier din Capitală va fi restricționat ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv ”Crosul Loteriei Române ediția XXV” care are loc în data de 22 noiembrie 2025.

autor
Cristian Matei

Mai exact, sâmbătă, în data de 22.11.2025, în intervalul orar 06:00 – 18:00 cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv „Crosul Loteriei Române ediția XXV”, traficul rutier pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Str. Monetăriei, va fi restricționat.

Din această cauză, autobuzele liniilor 100, 203și 205 vor circula în ziua de 22.11.2025, de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației, la dispoziția Brigăzii Rutiere pe trasee modificate, astfel:

Linia 100 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroport Henri Coandă Sosiri” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii 2, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 203 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii 2, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei apoi traseul de bază. Celălalt sens nu se modifică.

Reamintim călătorilor că Societatea de Transport București pune la dispoziția acestora posibilități multiple de informare în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile. Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația InfoTB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media”, se mai arată în comunicatul de presă al STB.

Ceaţă densă în 19 judeţe şi în Bucureşti. Vizibilitatea este și sub 50 de metri. Care zunt zonele afectate
Stiri actuale
Ceaţă densă în 19 judeţe şi în Bucureşti. Vizibilitatea este și sub 50 de metri. Care zunt zonele afectate

Traficul rutier este afectat de ceaţă în 19 judeţe şi în Capitală, vineri dimineaţă, inclusiv pe autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani.

 

Predoiu anunță extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Se vor colecta imaginile de pe camere și cele trimise de șoferi
Stiri actuale
Predoiu anunță extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Se vor colecta imaginile de pe camere și cele trimise de șoferi

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.

Eurostat: Rata accidentelor mortale este mai ridicată în partea de sud-est a UE
Stiri externe
Eurostat: Rata accidentelor mortale este mai ridicată în partea de sud-est a UE

În 2023, în Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

 

Slovacia impune limită de viteză pentru pietoni. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h
Stiri externe
Slovacia impune limită de viteză pentru pietoni. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h

Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza maximă de mers pe trotuare ca fiind 6 km/h.

Restricţii de circulaţie joi şi duminică în zona Arenei Naţionale. Rute ocolitoare
Stiri actuale
Restricţii de circulaţie joi şi duminică în zona Arenei Naţionale. Rute ocolitoare

Traficul rutier va fi restricţionat joi şi duminică în Capitală, în zona Arenei Naţionale, având în vedere desfăşurarea celor două meciuri de fotbal ce vor fi susţinute de echipa naţională.

Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Mercenarul Horaţiu Potra, arestat preventiv pentru 30 de zile
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, arestat preventiv pentru 30 de zile

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel
Stiri actuale
Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

