Traficul rutier din București va fi restricționat, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv ”Crosul Loteriei Române”

Societatea de Transport București (STB) a anunțat că traficul rutier din Capitală va fi restricționat ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv ”Crosul Loteriei Române ediția XXV” care are loc în data de 22 noiembrie 2025.

Mai exact, sâmbătă, în data de 22.11.2025, în intervalul orar 06:00 – 18:00 cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv „Crosul Loteriei Române ediția XXV”, traficul rutier pe Șos. Kiseleff, între Piața Arcul de Triumf și Str. Monetăriei, va fi restricționat.

Din această cauză, autobuzele liniilor 100, 203și 205 vor circula în ziua de 22.11.2025, de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației, la dispoziția Brigăzii Rutiere pe trasee modificate, astfel:

Linia 100 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Aeroport Henri Coandă Sosiri” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii 2, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 203 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 205 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sens Piața Unirii 2, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei apoi traseul de bază. Celălalt sens nu se modifică.

”Reamintim călătorilor că Societatea de Transport București pune la dispoziția acestora posibilități multiple de informare în timp real cu privire la circulația mijloacelor de transport public de pe toate liniile. Programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația InfoTB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media”, se mai arată în comunicatul de presă al STB.

