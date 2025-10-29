Slovacia impune limită de viteză pentru pietoni. Nu au voie să meargă cu mai mult de 6 km/h

Parlamentul slovac a adoptat, marți, un amendament la legea traficului rutier care stabilește viteza maximă de mers pe trotuare ca fiind 6 km/h.

Limita se aplică pietonilor, bicicliștilor, skaterilor și utilizatorilor de trotinete și trotinete electrice – toți aceștia având acces pe trotuare – și are ca scop evitarea coliziunilor frecvente, scrie Politico.

„Obiectivul principal este creșterea siguranței pe trotuare, având în vedere numărul tot mai mare de coliziuni cu utilizatorii de trotinete”, a declarat autorul amendamentului, Ľubomír Vážny, membru al partidului populist de stânga Smer al prim-ministrului Robert Fico, care face parte din coaliția de guvernare.

Amendamentul va fi util pentru a dovedi încălcările legii „în special în cazurile în care este necesar să se determine în mod obiectiv dacă aceștia se deplasau mai repede decât viteza considerată adecvată în zonele destinate în principal pietonilor”.

Nu se știe cum se va aplica legea

Deși legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, susținătorii nu au precizat public cum intenționează să o aplice.

Viteza medie de mers pe jos variază de obicei între 4 și 5 km/h. Cu toate acestea, British Heart Foundation raportează că o viteză de 6,4 kilometri pe oră este considerată moderată pentru o persoană cu o condiție fizică excelentă.

Opoziția a criticat această modificare, iar chiar și Ministerul de Interne slovac a declarat că ar fi mai potrivit să se interzică trotinetele electrice pe trotuare decât să se impună o limită generală de viteză.

Martin Pekár, membru al partidului liberal de opoziție Slovacia Progresistă, a declarat că pietonii sunt expuși pericolului din partea mașinilor, nu a bicicliștilor sau a scuterelor, și că amendamentul penalizează transportul durabil.

„Dacă vrem mai puține coliziuni, avem nevoie de piste pentru biciclete mai sigure, nu de limite absurde care sunt fizic imposibil de respectat”, a spus Pekár. „La viteza menționată, un biciclist abia își poate menține echilibrul”, a adăugat el.

Modificarea a stârnit o val de amuzament pe rețelele de socializare, unii întrebându-se dacă alergarea pentru a prinde autobuzul le-ar putea aduce o amendă.

