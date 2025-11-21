Ceaţă densă în 19 judeţe şi în Bucureşti. Vizibilitatea este și sub 50 de metri. Care zunt zonele afectate

Traficul rutier este afectat de ceaţă în 19 judeţe şi în Capitală, vineri dimineaţă, inclusiv pe autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani.

„Se circulă în condiţii de ceaţă pe Autostrăzile A0, A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Buzău – Focşani, în municipiul Bucureşti, iar pe mai multe artere rutiere din judeţele Brăila, Buzău, Bacău, Botoşani, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Neamţ, Iaşi, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman şi Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 de metri”, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Poliţiştii recomandă şoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule.

„Pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, mai afirmă reprezentanţii Centrului Infotrafic.

