Eurostat: Rata accidentelor mortale este mai ridicată în partea de sud-est a UE

În 2023, în Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Decesele rutiere au fost relativ egal distribuite în cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 2) al regiunilor UE: 123 din cele 234 regiuni (52,6% din toate regiunile) au raportat o rată peste media UE, şapte regiuni au raportat exact aceeaşi rată ca UE şi 104 au avut o rată sub medie.

Cifre sumbre s-au înregistrat în şapte regiuni

Cifre sumbre s-au înregistrat în şapte regiuni unde au fost consemnate cel puţin 100 de victime ale traficului rutier la un milion de locuitori. Aceste regiuni sunt în special în partea de sud-est a UE.

Cele mai ridicate rate regionale ale deceselor rutiere au fost în: Bulgaria - regiunea Severozapaden are cea mai ridicată rată din UE, cu 166 victime la un milion de locuitori şi regiunea vecină Severen, cu 107 victime la un milion de locuitori; Grecia - regiunile insulare Ionia Nisia (120) şi Notio Aigaio (119); Franţa: regiunea ultraperiferică Guyane (117); Romania - regiunile Sud-Vest Oltenia (107) şi Sud-Est (102).

În 2023, 26 regiuni NUTS 2 au înregistrat mai puţin de 25 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori. Între acestea, două nu au avut deloc victime: Lland (Finlanda) şi Ciudad de Melilla (Spania). Cele mai scăzute rate au fost în regiunea Bruxelles / Brussels Hoofdstedelijk Gewest din Belgia (cinci victime ale traficului rutier la un milion de locuitori), Viena în Austria (şase victime ale traficului rutier la un milion de locuitori) şi Berlin în Germania (nouă victime ale traficului rutier la un milion de locuitori).

Rata deceselor rutiere, cea mai ridicată în România și Bulgaria

Comisia Europeană a anunţat luna trecută că numărul persoanelor din UE decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu 2023, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România şi Bulgaria.

Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga UE. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în direcţia atingerii obiectivului UE "Viziunea zero" de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 şi de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050.

În medie, au fost 45 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE. În 2024, cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România (78 de decese la un milion de locuitori) şi Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) şi Danemarca (24).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













