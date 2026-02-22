„Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor”, transmite Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, (CNAB), precizând că aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă.

Nicio cursă nu este anulată şi nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la Bucureşti.

Pistele, platformele şi căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene.

„Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiţii optime de operare”, anunţă CNAB.