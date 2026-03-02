Apple a lansat iPhone 17e. Cum a reușit să dubleze spațiul de stocare fără să crească prețul telefonului de 599 de dolari

Apple a prezentat oficial iPhone 17e, cel mai nou model din seria sa accesibilă, alături de o versiune actualizată a tabletei iPad Air cu procesor M4.

Anunțul a avut loc la începutul lunii martie 2026, în contextul Mobile World Congress, cu disponibilitate în magazine începând din 11 martie. Apple a ales să nu aștepte evenimentul fizic programat pe 4 martie pentru a dezvălui noile produse, preferând în schimb să folosească platforma MWC 2026 pentru a anunța iPhone 17e și noul iPad Air cu M4. Ambele dispozitive pornesc de la prețul de 599 de dolari, menținând același punct de intrare ca modelele anterioare, deși cu specificații îmbunătățite semnificativ. Specificații și îmbunătățiri față de generația anterioară Cea mai notabilă schimbare față de iPhone 16e este adoptarea procesorului A19, același cip de generație folosit în seria iPhone 17 standard. Varianta inclusă în 17e vine cu un GPU cu 4 nuclee, față de 5 în modelul flagship, o diferență considerată minoră în utilizarea cotidiană. Cipul este construit pe un proces de fabricație de 3nm, ceea ce se traduce printr-o eficiență energetică mai bună și performanțe superioare față de A18-ul din generația precedentă. A doua schimbare majoră este introducerea suportului MagSafe, o funcție absentă de pe predecesorul lansat în 2025. Sistemul magnetic permite atașarea accesoriilor certificate și oferă o viteză de încărcare wireless de până la 15W prin standardul Qi2, față de 7.5W disponibili anterior pe iPhone 16e. Deși alte modele din seria iPhone 17 ating 25W prin MagSafe și Qi2.2, viteza de 15W reprezintă totuși o îmbunătățire de 100% față de generația anterioară. Citește și „Aveți un colet la numărul dvs”. Mesajul fals care te poate lăsa fără contul de WhatsApp în câteva minute. Cum funcționează Modemul celular a fost și el actualizat. iPhone 17e integrează modemul Apple C1X, despre care compania afirmă că este de două ori mai rapid decât C1-ul din iPhone 16e. Avantajele practice includ un debit mai mare pe rețelele 5G și o rezistență mai bună la semnal în zone aglomerate.

Stocare dublă la același preț Un aspect remarcat de mai mulți analiști este că Apple a dublat spațiul de stocare de bază, de la 128GB la 256GB, fără a modifica prețul de pornire de 599 de dolari. Contextul este relevant: industria se confruntă cu o penurie a cipurilor de memorie, ceea ce face ca această decizie să fie apreciată ca un avantaj concurențial real. Există două variante de stocare disponibile, de 256GB și 512GB, spre deosebire de trei niveluri oferite anterior. Design și ecran: fără modificări majore iPhone 17e păstrează ecranul Super Retina XDR de 6,1 inci, cu notch tradițional și o rată de reîmprospătare de 60Hz. Protecția este asigurată de Ceramic Shield 2, despre care Apple afirmă că oferă o rezistență la zgârieturi de trei ori mai bună față de Ceramic Shield-ul de pe iPhone 16e. Rama este din aluminiu, iar certificarea IP68 garantează rezistența la apă și praf la adâncimi de până la 6 metri, timp de 30 de minute. Camera principală rămâne un senzor de 48MP Fusion cu zoom optic 2x și înregistrare video 4K60 Dolby Vision. Apple menționează îmbunătățiri la modul Portrait, cu posibilitatea de a modifica punctul de focalizare după realizarea fotografiei, funcție prezentă și pe iPhone 17 standard. Telefonul este disponibil în trei culori: negru, alb și roz deschis (Soft Pink), acesta din urmă fiind o noutate față de paleta limitată a generației anterioare. Dispozitivul vine preinstalat cu iOS 26 și are acces la funcțiile Apple Intelligence, inclusiv în aplicațiile Mesaje, FaceTime și pe AirPods.

Poziționare pe piața mid-range La prețul de 599 de dolari pentru varianta de bază cu 256GB, iPhone 17e intră în competiție directă cu Google Pixel 10a, care pornește de la 499 de dolari pentru 128GB. La configurații de stocare egale, prețurile se aliniază, iar diferența devine una de filozofie: Google mizează pe fotografie computațională și actualizări software pe termen lung, în timp ce Apple răspunde cu un cip mai performant, modem mai rapid și ecosistemul MagSafe. Principala limitare a iPhone 17e față de concurență rămâne ecranul de 60Hz, într-un segment în care modele precum Samsung Galaxy A55 sau Nothing Phone 2a oferă 120Hz. Apple pariază că fluiditatea sistemului de operare, optimizat pentru cipul propriu, va compensa diferența de specificații pentru utilizatorii care nu sunt familiarizați cu această distincție tehnică. Alături de iPhone 17e, Apple a anunțat și noul iPad Air cu procesor M4, tot la un preț de pornire de 599 de dolari pentru varianta Wi-Fi de 11 inci. Tableta aduce 12GB RAM față de 8GB în generația anterioară și se laudă cu performanțe cu 30% mai bune față de modelul cu M3.

