Aproape jumătate de țară este blocată de viscol și zăpezi, iar vremea extremă a adus o mulțime de probleme pe șosele. 16 județe și Capitala sunt până duminică dimineața sub cod galben de ninsori și vânt puternic.

Este al doilea episod de vreme extremă care afectează România în mai puțin de patru zile. Trei drumuri naționale sunt închise iar mai multe artere județene au restricții pentru mașinile de mare tonaj.

Câmpia Bărăganului a fost zona cea mai afectată de acest al doilea val violent de ninsoare din această săptămână. Puțin înaintea prânzului pe mai multe drumuri naționale circulația a fost restricționată atât pentru autoturisme cât și pentru autocamioane. Cele mai multe restricții sunt în județele Ialomița, Călărași, Buzău, Constanța și Tulcea.

Corespondent Știrile ProTV: „Ne aflăm pe drumul național 2C în județul Ialomița. În spatele meu este localitatea Amara iar în față comuna Grivița. Aici vântul suflă cu peste 70 de kilometri pe oră, zăpada este viscolită iar vizibilitatea este sub 10 metri”.

La ieșirea din orașul Amara polițiștii au oprit complet circulația către Buzău.

Corespondent Știrile ProTV: „Din cauza zăpezii foarte mari, utilajele fac cu greu față situației.”

Șofer de TIR: „Ni s-a spus că este închis, din păcate am fost anunțați cam târziu. Dacă ne anunța de la Slobozia mergeam pe autostradă”.

Militarii, chemați să salveze oamenii blocați în mașini

Iar în Călărași, pe raza localității Vasilați, furtuna de zăpadă a înghețat, pe drumuri, oameni și mașini. În multe locuri din județ, doar șenilatele au putut ajunge, iar militarii au salvat mai multe familii cu copii care ramasesera blocate cu mașinile în nămeți.

Sudul județului Buzău a fost și el măturat de viscol, care a pus la pământ arbori și stâlpi de electricitate. Drumul Național 2C între Smeeni și limita cu județul Ialomița a fost închis. Mai multe mașini au rămas înțepenite în zăpadă, iar autoritățile au trimis utilajele să le scoată. Polițiștii i-au întors din drum pe șoferii care s-au încumetat să iasă pe o asemenea vreme.

Șofer: „M-am rugat la Dumnezeu să ajung la copii acasă dar nu am avut încotro, am avut parastas și a trebuit să megem așa înainte”.

Probleme sunt și în județul Brăila, unde porțiuni din două drumuri naționale au fost închise pentru mașinile de mare tonaj.

Pe podul suspendat de peste Dunăre drumarii fac eforturi să mențină circulația. Iar pe drumul național DN21 Brăila, șoferii de tir au fost obligați să tragă pe dreapta, spre nemulțumirea unora.

Vântul puternic a făcut ieri probleme și în Bistrița. Un acoperiș a fost smuls de pe un bloc și aruncat într-o parcare. O cameră de supraveghere a surprins incidentul. Nimeni nu se afla pe stradă în acele clipe, dar patru mașini au fost avariate.

Vineri noapte, în timp ce patrulau, jandarmii din Argeș au salvat viața unui bărbat de 70 de ani, grav bolnav, care se îndrepta spre casă dar a fost prins de viscol pe drum.

Ninsoarea și viscolul au provocat probleme în această dimineață și în județul Olt, aflat sub cod galben de vreme rea. Două autoturisme au derapat și au ajuns în șanț, la ieșirea din localitatea Brebeni, pe direcția către Slatina. Zona de pantă și stratul consistent de zăpadă au transformat drumul într-o capcană pentru șoferi. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Și sâmbătă noapte va continua să ningă. Potrivit meteorologilor, estul și sudul României se află încă sub efectele unui ciclon mediteraneean care a traversat peninsula balcanică și s-a reîncărcat cu vapori de apă deasupra Mării Negre. Fenomenul meteorologic de mare amploare a adus cu el un nou val de frig și ninsori.