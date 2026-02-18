Trafic îngreunat în toată țara și localități fără energie electrică din cauza viscolului și ninsorii. VIDEO

UPDATE: Potrivit IGSU, în urma ninsorilor şi a visccolului, de marţi de la ora 8.00 până miercuri, la ora 6.30, au fost înregistrate efecte în 67 de localităţi din 21 de judeţe (Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehendinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea) şi municipiul Bucureşti. Astfel, forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei dintr-un beci, de pe o stradă, pentru degajarea a 176 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 67 de autoturisme, şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 10 imobile.

Pe DN1, în zona localității Predeal, tirurile au derapat și au blocat temporar circulația. Utilaje au fost trimise nu doar pentru deszăpezire, ci și pentru a scoate din zăpadă șoferii ghinioniști.

Două camioane au rămas blocate pe șosea, iar circulația a fost blocată complet. Unul dintre ele a fost scos din zăpadă după o oră.

CITEȘTE ȘI: HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate

Haos pe șosele din țară

În loc să deszăpezească carosabilul, utilajele tractează camioanele rămase blocate în zăpadă, iar intervenția este îngreunată și mai mult, ceea ce a contribuit la formarea coloanei de mașini. Unii au plecat la drum gata pregătiți pentru astfel de situații.

Precauți, unii s-au gândit să facă popas peste noapte. Pe multe drumuri din țară, circulația a fost restricționată pentru mașinile de peste 7,5 tone.

Și în județele Iași, Vaslui, Neamț și Bacău este cod galben de vreme rea. Viscolul a măturat zăpada și a îngreunat misiunea drumarilor, care au ieșit azi-noapte pe șosele.

În Slatina, crengile unor arbori - rupte sub greutatea zăpezii - au blocat circulația pe o stradă. Pompierii au intervenit.

La baza Salvamont din Argeș, de aproape 1600 de metri altitudine, viteza vântului la rafală a depășit 70 km/h și stratul de zăpadă a depășit acum 90 de cm.

În aceste condiții, salvamontiștii atenționează turiștii să rămână la cabane.