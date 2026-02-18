HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate
Trafic îngreunat în toată țara și localități fără energie electrică din cauza viscolului și ninsorii. VIDEO

Ninsoarea și viscolul au dat peste cap traficul rutier în toată țara. Se circulă cu dificultate pe Autostrada 2 București - Constanța, pe A3 București – Ploiești și A7 Ploiești - Adjud. Iar pentru mașinile de mare tonaj au fost impuse restricții.

Ana Tudoran,  Mariana Apostoaie,  Roxana Vlădășel,  Natașa Paraschiv

UPDATE: Potrivit IGSU, în urma ninsorilor şi a visccolului, de marţi de la ora 8.00 până miercuri, la ora 6.30, au fost înregistrate efecte în 67 de localităţi din 21 de judeţe (Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehendinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea) şi municipiul Bucureşti. Astfel, forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei dintr-un beci, de pe o stradă, pentru degajarea a 176 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 67 de autoturisme, şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 10 imobile.

Pe DN1, în zona localității Predeal, tirurile au derapat și au blocat temporar circulația. Utilaje au fost trimise nu doar pentru deszăpezire, ci și pentru a scoate din zăpadă șoferii ghinioniști.

Două camioane au rămas blocate pe șosea, iar circulația a fost blocată complet. Unul dintre ele a fost scos din zăpadă după o oră.

O femeie din Iași a născut acasă după ce ambulanţa care venise să o preia a derapat din cauza zăpezii
O femeie din Iași a născut acasă după ce ambulanţa care venise să o preia a derapat din cauza zăpezii

Haos pe șosele din țară

În loc să deszăpezească carosabilul, utilajele tractează camioanele rămase blocate în zăpadă, iar intervenția este îngreunată și mai mult, ceea ce a contribuit la formarea coloanei de mașini. Unii au plecat la drum gata pregătiți pentru astfel de situații.

Precauți, unii s-au gândit să facă popas peste noapte. Pe multe drumuri din țară, circulația a fost restricționată pentru mașinile de peste 7,5 tone.

Și în județele Iași, Vaslui, Neamț și Bacău este cod galben de vreme rea. Viscolul a măturat zăpada și a îngreunat misiunea drumarilor, care au ieșit azi-noapte pe șosele.

În Slatina, crengile unor arbori - rupte sub greutatea zăpezii - au blocat circulația pe o stradă. Pompierii au intervenit.

La baza Salvamont din Argeș, de aproape 1600 de metri altitudine, viteza vântului la rafală a depășit 70 km/h și stratul de zăpadă a depășit acum 90 de cm.

În aceste condiții, salvamontiștii atenționează turiștii să rămână la cabane.

Localități fără energie electrică

Zece localităţi din judeţul Brăila au rămas fără alimentare cu energie electrică din cauza ninsorilor şi a viscolului. Pe DN 2B, în zona Lacu Sărat, un copac a căzut peste un autoturism, o persoană fiind blocată în maşină.

Şapte localităţi din judeţul Neamţ au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a transmis, joi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

"Delgaz Grid ne-a informat că localităţile Boboieşti, Dolheşti, Pâţâligeni, Pipirig, Pluton şi Stânca din comuna Pipirig şi Mănăstirea Neamţ din comuna Vânători Neamţ sunt afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrică. 2.721 de consumatori nu sunt alimentaţi cu energie electrică", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Mai multe echipe ale operatorului de energie electrică se află în teren pentru remedierea defecţiunilor.

Cod roșu de ninsori abundente în Capitală și în Ilfov: Trafic îngreunat, copaci doborâți de viscol, mașini avariate

GALERIE FOTO Românca Julia Sauter, calificare pentru programul liber la Milano-Cortina!
GALERIE FOTO Românca Julia Sauter, calificare pentru programul liber la Milano-Cortina!
