Astfel, numărul judeţelor în care şcolile sunt închise a ajuns la trei, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi.

Prefectura Vrancea a anunţat, miercuri dimineaţă, că, având în vedere ninsorile abundente, viscolul puternic şi avertizarea meteorologică Cod portocaliu aflată în vigoare pentru judeţul Vrancea, în urma analizelor realizate în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a fost dispusă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Vrancea, miercuri.

Activităţile didactice urmează a se desfăşura în sistem online, conform deciziilor unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar.

O decizie similară a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi.

În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi.

De asemenea, in Brăila cursurile se vor desfășura online în toate unitățile din mediul rural și în orașele Ianca, Făurei și Însurăței.