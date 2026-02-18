UPDATE 9:00 Circulaţia tramvaielor pe liniile 41 şi 25 este blocată miercuri dimineaţa, din cauza ninsorii şi a zăpezii acumulate, a declarat, pentru Agerpres, Constantin Tobescu, şef Serviciu comunicare în cadrul Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

"Circulaţia tramvaielor pe liniile 41 şi 25 este blocată din cauza ninsorii şi a zăpezii acumulate. Pentru preluarea călătorilor, au fost înfiinţate linii navetă de autobuze, respectiv 641 şi 625. Autobuzele circulă la această oră pe toate traseele, însă în condiţii de iarnă, traficul fiind îngreunat din cauza zăpezii acumulate", a afirmat Tobescu.

Acesta a precizat că echipele STB acţionează în teren pentru deszăpezirea liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice din reţea, în vederea reluării treptate a circulaţiei.

"Sunt încă pe traseu utilajele de deszăpezire şi vagoane plug-perie pentru curăţarea căii de rulare a tramvaielor", a adăugat Constantin Tobescu.

"În contextul avertizării meteorologice, circulaţia transportului public este afectată pe mai multe trasee din Capitală. Echipele STB acţionează în teren, împreună cu operatorii de salubritate, pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor şi a zonelor critice", se menţionează în postarea STB.

STB a anunţat marţi seara că a fost activat planul de intervenţie pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a transportului public, în contextul avertizării meteorologice Cod portocaliu valabile pentru Municipiul Bucureşti.

Pentru această perioadă, au fost asigurate stocuri suficiente de materiale antiderapante şi se va acţiona cu 33 de vagoane plug-perie pentru curăţarea căii de rulare a tramvaielor, iar 11 utilaje de deszăpezire vor acţiona la nivelul unităţilor de exploatare (autobaze şi depouri), au transmis reprezentanţii STB.

De asemenea, 225 de angajaţi au fost mobilizaţi pentru intervenţii operative.

"Echipele STB vor acţiona permanent pentru menţinerea liniilor de tramvai în stare de funcţionare, pentru curăţarea macazelor, precum şi a refugiilor din staţiile de tramvai. Recomandăm cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să consulte aplicaţia InfoTB pentru informaţii actualizate în timp real", a precizat STB.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia şi în sudul Moldovei va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 - 50 cm (echivalent în apă de 20 - 50 l/mp).

Meteorologii au emis miercuri dimineaţa două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20. În zonele atenţionate se va semnala ninsoare abundentă, în condiţiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri.