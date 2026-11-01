Sâmbătă după-amiază, doi dintre cei trei copii, un băiat şi o fată cu vârste de 11 şi 12 ani, au fost găsiţi alături de tatăl lor în apropierea localităţii Şardu din judeţul Cluj.

„În urma activităţilor desfăşurate de forţele de ordine, astăzi, 1 noiembrie, în jurul orei 13:55, cel de-al treilea minor, respectiv Rostaş Ioan, a fost identificat împreună cu un bărbat de 43 de ani, din localitatea Bozna, judeţ Sălaj, pe raza localităţii Turea, judeţul Cluj. Cei doi urmează să fie conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, pentru verificări suplimentare. Astfel, toţi cei trei minori plecaţi voluntar au fost identificaţi", informează IPJ Cluj.

Sursa citată precizează că "verificările continuă pentru clarificarea şi stabilirea situaţiei de fapt, urmând a fi dispuse măsurile legale în consecinţă".

„În prezent, cei trei minori sunt în siguranţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului fiind sesizată de poliţişti în vederea demarării unei anchete sociale", anunţă IPJ Cluj.

La operaţiunea de căutare au participat poliţişti şi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi Grupării de Jandarmi Mobile,,Ştefan Cicio-Pop'' Cluj-Napoca, precum şi voluntari din cadrul Asociaţiei CERT.

În sprijinul echipelor din teren au fost utilizate mijloace tehnice şi resurse specifice, respectiv camere şi binocluri cu termoviziune, câini de urmă, precum şi un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.