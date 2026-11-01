Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat sâmbătă pentru Euronews că „Autorităţilor poloneze le revine să vegheze ca Tribunalul Constituţional să funcţioneze conform Constituţiei poloneze şi să respecte jurisprudenţa pertinentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)”, transmite news.ro.

Oficialul a subliniat că „Numirea a opt noi membri ai Tribunalului Constituţional ţine de puterea constituţională a Sejmului, Parlamentul polonez”. De asemenea, acesta a reamintit o decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 5 mai 2026, care impunea măsuri provizorii, cerând autorităţilor poloneze „să se abţină să blocheze preluarea funcţiei şi exercitarea sarcinilor judiciare de către judecătorii numiţi de către Sejm în martie 2026”.

În prima sa reacţie majoră la această criză, premierul Donald Tusk s-a adresat cetăţenilor printr-un discurs televizat sâmbătă seara. El a calificat evenimentele de vineri drept „incidente scandaloase”, exprimându-şi speranţa ca astfel de scene să nu se mai repete vreodată în Polonia. „Restabilirea calmului nu poate însemna acceptarea ilegalităţii sau violenţei”, a avertizat Tusk, promiţând să restabilească condiţiile necesare pentru o justiţie independentă şi un stat de drept funcţional. „Un stat democratic trebuie să fie puternic şi capabil să facă justiţia să fie respectată”, a adăugat premierul, garantând că statul de drept va prevala în faţa violenţei.

Escaladarea crizei a avut loc vineri seară, când preşedintele Karol Nawrocki a pătruns în sediul Tribunalului Constituţional, instituţie în care blochează în prezent nominalizările noilor judecători, după ce Executivul condus de Donald Tusk încercuise clădirea cu forțe de ordine. Clădirea a fost încercuită de forţele de poliţie, în timp ce confruntarea se desfăşura în direct la televizor, ilustrând impasul tot mai adânc dintre preşedinte şi Guvern privind componenţa celei mai înalte jurisdicţii poloneze.

Conservatorii: „Niciun guvern nu este mai presus de lege”

Executivul condus de Tusk susţine că demersurile sale reprezintă reforme mult aşteptate, menite să restabilească statul de drept după ani de amestec al Partidului Lege şi Justiţie (PiS, naţionalist) în sistemul judiciar. Pe de altă parte, opoziţia acuză Guvernul că ar încerca să orchestreze o lovitură de stat.

La nivel european, conservatorii au reacţionat dur. Copreşedinţii grupului Conservatorilor şi Reformiştilor (ECR) au condamnat sâmbătă acţiunile Guvernului polonez, catalogându-le drept o încălcare a statului de drept, şi şi-au exprimat sprijinul faţă de preşedintele Karol Nawrocki. „Acţiunile Guvernului Tusk constituie o încălcare clară şi gravă a statului de drept. Condamnăm acest atac împotriva independenţei justiţiei şi garanţiilor constituţionale în Polonia. Niciun Guvern nu este mai presus de lege”, a denunţat copreşedintele ECR, Nicola Procaccini. Acesta a cerut instituţiilor europene „să nu se facă că nu văd”, subliniind că respectarea suveranităţii naţionale şi a independenţei justiţiei trebuie să rămână o problemă de principiu „independentă de alianţele politice”.

Rădăcinile acestui conflict se întind pe o perioadă de peste zece ani. Diferendul a izbucnit în 2015, când Platforma Civică a lui Tusk, aflată atunci la guvernare, s-a confruntat cu PiS, pe atunci în opoziţie, pe tema nominalizării a cinci judecători. De atunci, disputa s-a metamorfozat într-un conflict mai amplu, vizând independenţa justiţiei, componenţa Tribunalului Constituţional şi autoritatea deciziilor acestuia.