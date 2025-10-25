Tot mai mulți români își țin telefonul pe silențios. Psihologii explică de ce asta reduce stresul și crește productivitatea

Pentru că ne petrecem mare parte din viață cu telefonul în mână, foarte mulți îl țin pe modul silențios. Potrivit psihologilor, facem asta pentru că notificările și apelurile ne distrag atenția și ne măresc nivelul de stres și de anxietate.

Iar studiile arată că cei care mențin dispozitivele pe silențios reușesc să se concentreze mai ușor și chiar să fie mai productivi. Ei controlează când să răspundă la apeluri și mesaje.

Pe stradă, în cafenele sau la birou, aproape toată lumea are telefonul în mână, însă, în multe cazuri, notificările sau tonul de apel se aud mai rar.

Băiat: „Să fie pe vibrații, ca să nu deranjez”.

Fată: „Am și sleep mode și work mode. Pe sleep mode doar mama și tata mă pot suna”.

Aceeași tendință au observat-o și cei care repară telefoane. Într-un service, de pildă, mai bine de jumătate din device-uri ajung pe silențios.

Raul Coman, reprezentant service de telefoane: „Am observat o tendință de a lăsa telefonul pe silent”.

Potrivit unui studiu realizat de o universitate din Coreea de Sud, fiecare notificare sau apel ne scoate brusc din ritm. Fără apeluri constante, specialiștii spun că oamenii scapă și de teama că trebuie să reacționeze imediat, fapt care crește nivelul de stres.

În plus, cercetările arată că durează în medie 23 de minute pentru a ne recăpăta complet concentrarea după o întrerupere. Asta înseamnă ore întregi de productivitate pierdute în fiecare săptămână, doar din cauza notificărilor.

Cristina Georgescu, psihoterapeut, director platformă de sănătate mintală: „Foarte multe notificări cresc nivelul de stres, de anxietate. Dacă ne ținem telefonul pe silențios, noi putem filtra informația pe care o primim, iar creierul nostru o să fie mai liber și poate să și prioritizeze mai eficient ce are de făcut”.

Pe de altă parte, în timp, utilitatea clasică a telefonului s-a schimbat. Și asta pentru că acum dispozitivele au foarte multe aplicații. Uneori... prea multe.

Ioan Hosu, sociolog: „Faza entuziasmului în utilizarea telefonului a trecut. Telefonul încă rămâne, dar nu neapărat ca telefonul clasic, ci pentru utilizarea în social media sau pentru alte formule”.

Un alt studiu realizat de o companie de cercetare în domeniul tehnologiei din Marea Britanie a constatat că descărcările de aplicații pentru tonuri de apel au scăzut acolo cu aproape un sfert, din același motiv.

