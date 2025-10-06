Zeci de milioane de utilizatori de telefoane Apple și Samsung ar putea fi despăgubiți. Care este singura condiție

Oricine a cumpărat un telefon Samsung sau Apple între 2015 și 2024 ar putea avea dreptul la despăgubiri în Marea Britanie, dacă un proces colectiv intentat împotriva gigantului tehnologic Qualcomm va avea succes.

Organizația de protecție a consumatorilor Which? a intentat procesul în numele a aproximativ 29 de milioane de utilizatori de telefoane.

Which? susține că Qualcomm a încălcat legislația britanică a concurenței, profitând de poziția sa dominantă pe piețele de licențiere a brevetelor și de producție a cipurilor.

Organizația afirmă că acest comportament a permis companiei să perceapă taxe exagerate producătorilor precum Apple și Samsung pentru licențele tehnologice, costuri care au fost apoi transferate consumatorilor sub forma prețurilor mai mari sau a telefoanelor de calitate inferioară.

Sky News a contactat Qualcomm pentru un punct de vedere. Compania a declarat anterior că procesul „nu are nicio bază”.

Procesul va dura cinci săptămâni, începând de astăzi, la Tribunalul pentru Apeluri în Materie de Concurență din Londra.

Dacă primul proces intentat de Which? va avea succes, va urma un al doilea proces care se va concentra pe comportamentul Qualcomm și pe daunele suferite de consumatori, estimate de organizație la aproximativ 480 de milioane de lire sterline.

Which? solicită despăgubiri pentru toate telefoanele Apple și Samsung achiziționate între 1 octombrie 2015 și 9 ianuarie 2024.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













