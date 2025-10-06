Zeci de milioane de utilizatori de telefoane Apple și Samsung ar putea fi despăgubiți. Care este singura condiție

Stiri externe
06-10-2025 | 11:47
apple air
Apple

Oricine a cumpărat un telefon Samsung sau Apple între 2015 și 2024 ar putea avea dreptul la despăgubiri în Marea Britanie, dacă un proces colectiv intentat împotriva gigantului tehnologic Qualcomm va avea succes.

autor
Vlad Dobrea

Organizația de protecție a consumatorilor Which? a intentat procesul în numele a aproximativ 29 de milioane de utilizatori de telefoane.

Which? susține că Qualcomm a încălcat legislația britanică a concurenței, profitând de poziția sa dominantă pe piețele de licențiere a brevetelor și de producție a cipurilor.

Organizația afirmă că acest comportament a permis companiei să perceapă taxe exagerate producătorilor precum Apple și Samsung pentru licențele tehnologice, costuri care au fost apoi transferate consumatorilor sub forma prețurilor mai mari sau a telefoanelor de calitate inferioară.

Sky News a contactat Qualcomm pentru un punct de vedere. Compania a declarat anterior că procesul „nu are nicio bază”.

Citește și
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”

Procesul va dura cinci săptămâni, începând de astăzi, la Tribunalul pentru Apeluri în Materie de Concurență din Londra.

Dacă primul proces intentat de Which? va avea succes, va urma un al doilea proces care se va concentra pe comportamentul Qualcomm și pe daunele suferite de consumatori, estimate de organizație la aproximativ 480 de milioane de lire sterline.

Which? solicită despăgubiri pentru toate telefoanele Apple și Samsung achiziționate între 1 octombrie 2015 și 9 ianuarie 2024.

Sursa: Pro TV

Etichete: apple, samsung, despagubiri, telefoane,

Dată publicare: 06-10-2025 11:47

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”
Stiri externe
Dmitri Medvedev îi jignește pe europeni pentru „panica” provocată de drone: „Animale proaste”

Dmitri Medvedev i-a numit „animale proaste” pe europenii îngrijorați de valul de drone suspectate de legături cu Rusia, spunând că trebuie să simtă „pericolul războiului”.

Ce transportau baloanele care au paralizat aeroportul din Vilnius, sâmbătă seară. „Sunt activități infracționale”
Stiri externe
Ce transportau baloanele care au paralizat aeroportul din Vilnius, sâmbătă seară. „Sunt activități infracționale”

Aproape 25 de baloane mici cu aer cald au intrat în spațiul aerian lituanian sâmbătă seara și au forțat închiderea aeroportului din Vilnius, întârziind zborurile cu ore întregi, au declarat autoritățile. Toate bănuielile s-au îndreptat către Rusia.

WSJ: Ucraina a creat o rețea secretă de baterii pentru a economisi electricitate în timpul bombardamentelor rusești
Stiri externe
WSJ: Ucraina a creat o rețea secretă de baterii pentru a economisi electricitate în timpul bombardamentelor rusești

O rețea de baterii fabricate în America a fost desfășurată în Ucraina, ceea ce se așteaptă să ajute sectorul energetic ucrainean să supraviețuiască iernii sub atacurile rusești, relatează The Wall Street Journal.

Recomandări
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28