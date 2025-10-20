Ponturi tech la iLikeIT. Două aplicații preinstalate pe iOS și Android, folosite greșit de majoritatea utilizatorilor

iLikeIT
20-10-2025 | 11:06
Două aplicații mobile instalate pe telefoane cu iOS și cu Android pe care mulți nu știu să le folosească cum trebuie.

Prima dintre aceste aplicații se numește Memento, sau Mementouri, sau Reminders, dacă aveți telefonul setat în limba engleză.

Pentru iOS este acea aplicație cu trei liniuțe, cu trei liste de cumpărături, sau cu trei bife.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video.

