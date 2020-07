Tot mai mulţi români își renovează locuințele cu banii de concediu

Anul acesta va fi dedicat căminului, spun mulți români, care au renunțat la concediu pentru a-și renova locuința.

Numeroasele restricții le-au tăiat cheful de călătorie, iar timpul petrecut mai mult acasă i-a făcut să observe ce ar trebui îmbunătățit.

Așa se face că banii strânși pentru vacanță își schimbă destinația, iar lucrările de reparații în construcții au crescut în luna mai cu aproape 40% față de anul trecut.

”Investim în casă, să nu se risipească banii”

Sergiu Oneț a hotărât împreună cu familia ca în această vară să renunțe la concediul în Grecia și să investească banii economisiți pentru vacanță în renovarea casei. Repară terasa, pune gresie noua, montează câteva balustrade și instalează mai multe lampioane.

Sergiu Oneț: "Am zis să mai reparăm ceva pe acasă că și așa am rămas cu ele în urmă. Bugetul prevăzut pentru lucrare este de 3.000 de lei, bani care au fost prima dată prevăzuți pentru concediu în străinătate, dar dacă am renunțat la concediu am zis să investim ceva în casă, să nu se risipească."

La fel procedează și alți români. În această perioadă, în magazinile cu materiale de construcții este mai aglomerat decât de obicei. Mulți cheltuiesc banii puși deoparte pentru cazare și restaurante pe adezivi, glet, ciment, vopsea lavabilă ori instalații sanitare.

Femeie: "Banii de vacanta se duc pe reparații.”

Reporter: ”Ce buget v-ați alocat pentru reparații?”

Femeie: ”Pentru ziua de azi, cam 5.000 de lei."

Reporter: "Ce aveți de renovat?”

Bărbat: ”Niște uși la o mansardă."

Bărbat: "Am reușit să fac o baie și un dormitor, unde să pot să locuiesc căt de cât decent. Mai am puțină treabă la baie, deci astăzi am cumpărat niște gresie, niște faianță și niste chit."

Alex Vrânceanu, reprezentant magazin: "În ultimele două luni, am observat o creștere a numărului de clienți, cu aproximativ 10-15% mai mare decât într-o luna obișnuită. Reparațiile le fac fie singuri, fie vin cu liste făcute de meseriași."

Sociologii spun că este un comportament de înțeles

Sociologii spun că acest comportament este de înțeles, mai ales că nu știm ce ne va aduce ziua de mâine.

Romulus Oprică, sociolog: "Foarte mulți se tem de ce va urma, se tem că vor trebui să lucreze în continuare de acasă, nu știm ce se va întâmpla cu școala. Și atunci investesc în ce?!În confortul de acasă. E o perioadă de compensare. Dacă tot nu pot să... atunci să îmi fac o bucurie. Știm că achiziționarea unui obiect provoacă acest sentiment de încântare, de mulțumire."

În mai 2020, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 39,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cele de reparații capitale cu 58,7%.

Și față de luna aprilie, creșterea e semnificativă: 8,8% la reparații curente și 6,1% la cele capitale. Datele INS se referă la toate tipurile de construcții. Clădirile rezidențiale se încadrează și ele în acest trend crecător.