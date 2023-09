Tot mai mulți români își fac asigurări de sănătate. Piața s-a dublat, în ultimii cinci ani. Cum ne pot ajuta asigurările

Tot mai mulți români apelează la astfel de asigurări, dar nivelul de acoperire al românilor rămâne în continuare unul foarte scăzut în clasamentul european. Cu alte cuvinte, în cazul unei boli sau al unui accident, există riscul întreaga familie să fie destabilizată financiar.

În astfel de situații neprevăzute, asigurările de viață și de sănătate pot oferi protecție și sprijin financiar.

Cătălin Vasile, Chief Sales Officer NN România, a explicat cum funcționează și cât costă o astfel de poliță la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Cătălin Vasile: “Asigurările sunt extrem de importante. Ne pot ajuta pentru orice neprevăzut poate apărea în viața noastră. Că este vorba de un accident, de îmbolnăvire, cazul nefericit al unui deces, inclusiv pierderea locului de muncă sau invalidități de tot felul. Asigurările de viață, de sănătate, asigurările cu economisire și investiții pentru planurile financiare de viitor, toate au un rol extrem de important în administrarea vieții financiare a unei familii sau a unei persoane. Cum asigurările de călătorie ne ajută să trecem peste situații neprevăzute care se întâmplă atunci când călătorim, o asigurare de sănătate ne poate ajuta să trecem cu bine și fără să apelăm la rezerve, dacă există, peste îmbolnăviri care sunt foarte comune, până la cazuri foarte grave, cum ar fi cancer, transplant de organe sau arsuri grave.”

Cât costă o asigurare de sănătate

Cătălin Vasile: “Aproximativ 5 lei pe zi în medie. Asta îți dă acces la o rețea de 275 de spitale în România și în străinătate unde plata serviciilor medicale se face în mod direct de către NN direct către spital. Sau să mergi să te tratezi oriunde îți dorești, la medicul pe care ți-l dorești și primești o sumă de bani aferentă situației acoperite. Asigurarea de sănătate acoperă până la 100.000 de lei pe an, sumă care crește cu 20.000 de lei pe an când nu apar probleme medicale până la 200.000 de lei pe an. (…) Când vine vorba de asigurarea de viață, acoperirea începe de la 30.000 de lei și poate ajunge până la 900.000 de lei, sume care se dublează în caz de accident, totul cu un cost care începe de la 5 lei pe zi. Doar în primele șase luni ale acestui an am plătit în total clienților peste 440 de milioane de lei.”

Asigurările sunt personalizate, de aceea este bine să discutați întâi cu un consultant

“Aici vine rolul foarte important al consultantului financiar. Pentru că nevoia de protecție este așa de mare și așa de complexă, discuția despre care ar fi nevoile pe care eu și familia mea le am și inclusiv care este ordinea în care încep să le acopăr poate să devină complicată. Dacă aș avea tendința să acopăr totul deodată, s-ar putea ca efortul financiar care trebuie făcut la început să fie greu de suportat. Consultanții financiari îi ajută pe clienți să își descopere nevoile, planurile de viitor și sumele de bani necesare astfel încât familia să fie acoperită, iar apoi îi ajută cu un plan de asigurare personalizat. (...) După aceea, procesul de vânzare este foarte digitalizat și se poate întâmpla online, în mai puțin de o oră, inclusiv emiterea poliței și plata primelor. Iar digitalizarea merge dincolo de vânzare, pentru că aplicația NN Direct oferă vizibilitate asupra tuturor contractelor de asigurare, se pot face modificări, plăți și anunțuri de evenimente care se întâmplă astfel încât despăgubirea să fie foarte rapidă”, a mai spus Cătălin Vasile, Chief Sales Officer NN România.

Dată publicare: 25-09-2023