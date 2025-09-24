Toate spitalele de stat și private, obligate să instaleze butoane de panică și camere video în fiecare salon (proiect)

Stiri actuale
24-09-2025 | 14:04
salon spital
iStock

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care obligă toate spitalele publice și private cu paturi să instaleze și să mențină butoane de panică sau sisteme de alertă în fiecare salon.

autor
Stirileprotv

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon destinat internării pacienţilor.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea obligativităţii unităţilor sanitare de stat şi private care oferă servicii de internare de a instala şi de a menţine în stare de funcţionare butoane de panică în fiecare salon destinat internării pacienţilor. De asemenea, se propune instituirea obligaţiei unităţilor sanitare de stat şi private care deţin secţii de terapie intensivă, unităţi de primiri urgenţe sau compartimente de urgenţă de a instala şi menţine în stare de funcţionare sisteme de supraveghere video, notează Agerpres.

"Toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon destinat internării pacienţilor. Butoanele de panică se instalează într-un loc accesibil pacienţilor, permiţând semnalarea rapidă a unei urgenţe medicale sau a unei situaţii de pericol iminent către personalul medical şi de securitate al spitalului. Unităţile sanitare au obligaţia de a asigura instruirea periodică a personalului medical şi auxiliar în privinţa utilizării sistemelor de alertă, precum şi de a efectua simulări pentru testarea eficienţei acestora", se arată în proiectul de lege.

Potrivit acestuia, neinstalarea sistemelor de alertă, neasigurarea funcţionării acestora şi neorganizarea instruirilor periodice constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 30.000 de lei.

Citește și
tigari copil
Măsuri dure în Spania împotriva fumatului. Părinții ai căror copii sunt prinși că fumează vor fi amendați cu sume mari

Iniţiativa legislativă prevede, de asemenea, că: "toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi care deţin secţii/compartimente de anestezie şi terapie intensivă, secţii/compartimente de unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, unităţi de primiri urgenţe/compartimente de urgenţe, sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare sisteme de supraveghere video în aceste zone".

Camerele video vor fi amplasate astfel încât să asigure monitorizarea continuă a activităţilor medicale şi a pacienţilor, fără a compromite intimitatea acestora, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi drepturile pacientului. Înregistrările video se vor stoca în condiţii de siguranţă cibernetică ridicată pe o perioadă de minimum 3 zile şi maximum 60 de zile şi pot fi accesate exclusiv de către personalul autorizat.

"Unităţile sanitare au obligaţia de a informa pacienţii şi personalul medical despre prezenţa camerelor video prin afişarea unor anunţuri vizibile la intrarea în aceste zone", mai spune documentul.

Proiectul a fost respins de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Sursa: Agerpres

Etichete: proiect, buton de panică, spitale,

Dată publicare: 24-09-2025 14:04

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Proiect de lege. O nouă categorie de români va primi tichete de energie
Stiri Sociale
Proiect de lege. O nouă categorie de români va primi tichete de energie

Tichetele pentru energie vor fi acordate și persoanelor aflate în tratament la domiciliu cu dispozitive medicale, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie aprobat de Senat.

Măsuri dure în Spania împotriva fumatului. Părinții ai căror copii sunt prinși că fumează vor fi amendați cu sume mari
Stiri Sanatate
Măsuri dure în Spania împotriva fumatului. Părinții ai căror copii sunt prinși că fumează vor fi amendați cu sume mari

Guvernul spaniol a aprobat un nou proiect de lege anti-fumat. Una dintre măsuri prevede amenzi usturătoare pentru părinții ai căror copii sunt prinși că fumează.

Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice
Stiri externe
Spania vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane. Interdicția se aplică și țigărilor electronice

Spania a adoptat un proiect de lege pentru o interdicție mai strictă a fumatului. Acesta va restricționa fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor, de exemplu.

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Septembrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28