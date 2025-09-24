Toate spitalele de stat și private, obligate să instaleze butoane de panică și camere video în fiecare salon (proiect)

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care obligă toate spitalele publice și private cu paturi să instaleze și să mențină butoane de panică sau sisteme de alertă în fiecare salon.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea obligativităţii unităţilor sanitare de stat şi private care oferă servicii de internare de a instala şi de a menţine în stare de funcţionare butoane de panică în fiecare salon destinat internării pacienţilor. De asemenea, se propune instituirea obligaţiei unităţilor sanitare de stat şi private care deţin secţii de terapie intensivă, unităţi de primiri urgenţe sau compartimente de urgenţă de a instala şi menţine în stare de funcţionare sisteme de supraveghere video, notează Agerpres.

"Toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare butoane de panică sau orice alt sistem de alertă în fiecare salon destinat internării pacienţilor. Butoanele de panică se instalează într-un loc accesibil pacienţilor, permiţând semnalarea rapidă a unei urgenţe medicale sau a unei situaţii de pericol iminent către personalul medical şi de securitate al spitalului. Unităţile sanitare au obligaţia de a asigura instruirea periodică a personalului medical şi auxiliar în privinţa utilizării sistemelor de alertă, precum şi de a efectua simulări pentru testarea eficienţei acestora", se arată în proiectul de lege.

Potrivit acestuia, neinstalarea sistemelor de alertă, neasigurarea funcţionării acestora şi neorganizarea instruirilor periodice constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 de lei la 30.000 de lei.

Iniţiativa legislativă prevede, de asemenea, că: "toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi care deţin secţii/compartimente de anestezie şi terapie intensivă, secţii/compartimente de unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici, unităţi de primiri urgenţe/compartimente de urgenţe, sunt obligate să instaleze şi să menţină în stare de funcţionare sisteme de supraveghere video în aceste zone".

Camerele video vor fi amplasate astfel încât să asigure monitorizarea continuă a activităţilor medicale şi a pacienţilor, fără a compromite intimitatea acestora, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi drepturile pacientului. Înregistrările video se vor stoca în condiţii de siguranţă cibernetică ridicată pe o perioadă de minimum 3 zile şi maximum 60 de zile şi pot fi accesate exclusiv de către personalul autorizat.

"Unităţile sanitare au obligaţia de a informa pacienţii şi personalul medical despre prezenţa camerelor video prin afişarea unor anunţuri vizibile la intrarea în aceste zone", mai spune documentul.

Proiectul a fost respins de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

