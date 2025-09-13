Măsuri dure în Spania împotriva fumatului. Părinții ai căror copii sunt prinși că fumează vor fi amendați cu sume mari

13-09-2025 | 09:04
Guvernul spaniol a aprobat un nou proiect de lege anti-fumat. Una dintre măsuri prevede amenzi usturătoare pentru părinții ai căror copii sunt prinși că fumează.

De asemenea, fumatul și vapatul vor fi interzise în campusuri universitare, stații de transport public și la terase.

Încălcarea acestor reguli va fi sancționată cu amenzi de până la 600 de euro.

Guvernul de la Madrid mai propune și interzicerea reclamelor la orice fel de produse și dispozitive de fumat, precum țigări electronice sau cele pe bază de tutun încălzit.

Proiectul legislativ urmează să fie supus votului în Parlament.

Sursa: Pro TV

Etichete: Spania, parinti, lege, fumat,

Dată publicare: 13-09-2025 07:44

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
