Tineri din Buzău, ridicați pentru trafic de droguri. Primeau comenzi, lăsau pachete și erau plătiți în crypto

19-11-2025 | 08:12
politia mascati buzau
În județul Buzău, doi tineri au ajuns în arest preventiv, după ce au fost prinși în flagrant când vindeau droguri.

Dan Oprea

Suspecții racolau clienții pe o platformă online și primeau banii într-o monedă virtuală.

Apoi, unul dintre indivizi, în vârstă de 27 de ani, trimitea locul de unde marfa poate fi ridicată. Polițiștii l-au prins în flagrant când transporta substanțele.

Celălalt băiat de 17 ani a fost găsit în timp ce ridica o doză de canabis. Alte cantități de stupefiante au fost ridicate de la percheziții.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru trafic de droguri de risc.

