Tineri din Buzău, ridicați pentru trafic de droguri. Primeau comenzi, lăsau pachete și erau plătiți în crypto

În județul Buzău, doi tineri au ajuns în arest preventiv, după ce au fost prinși în flagrant când vindeau droguri.

Suspecții racolau clienții pe o platformă online și primeau banii într-o monedă virtuală.

Apoi, unul dintre indivizi, în vârstă de 27 de ani, trimitea locul de unde marfa poate fi ridicată. Polițiștii l-au prins în flagrant când transporta substanțele.

Celălalt băiat de 17 ani a fost găsit în timp ce ridica o doză de canabis. Alte cantități de stupefiante au fost ridicate de la percheziții.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru trafic de droguri de risc.

