Țigările, un pericol direct pentru creier. Fumatul poate declanșa accident vascular cerebral la orice vârstă

Doctor de bine
14-09-2025 | 10:27
Țigările distrug vasele de sânge și pot declanșa accident vascular cerebral în orice moment. Riscul apare inclusiv în cazul tinerilor.

Liliana Curea

Cei care au suferit deja un accident vascular și continuă să fumeze se expun unui al doilea episod, care poate fi fatal. De la prima țigară, vasele de sânge se îmbolnăvesc.

Țigările nu atacă doar plămânii. Fumul inhalat ajunge în sânge, unde produce haos: îngustează vasele - reducând circulația normală a sângelui, crește tensiunea arterială, scade oxigenul din sânge și favorizează formarea de cheaguri. Prin urmare poate contribui semnificativ la apariția accidentului vascular cerebral ischemic, adică la înfundarea unui vas de sânge din creier.

Răzvan Radu, medic neurolog cu competență în neuroradiologie intervențională: „În momentul în care fumăm și inhalăm fumul de țigară, se accentuează un proces de inflamație vasculară. Această inflamație vasculară determină o modificare a modului în care se depune colesterolul în vase și favorizează foarte mult ateroscleroza. Fumatul favorizează creșterea acestei ateroscleroze și dacă există deja, favorizează vulnerabilizarea plăcilor, astfel încât la pacienții fumătorii aceste plăci se rup mai ușor, sunt mai friabile și pot să arunce mai ușor un cheag în cap decât la un nefumător care are aceeași ateroscleorză”.

Fumatul nu este doar un factor major de risc pentru AVC, dar amplifică efectele negative ale celorlați factori, precum hipertensiunea, colesterolul mărit, excesul de grăsimi în sânge și diabetul.

Exerciții fizice
Colesterolul bun, arma naturală a organismului împotriva bolilor de inimă. Importanța exercițiilor fizice

Apariția unui accident vascular cerebral este un semnal că organismul are probleme, iar după un AVC, corpul este și mai vulnerabil. Fumatul nu face decât să țină pacientul în pericol constant.

Fumatul este un factori important de risc și pentru accidentul vascular cerebral hemoragic, dar și pentru anevrismul cerebral - adică atunci când apare o dilatare a vaselor de sânge din creier. În cazul fumătorilor peretele vasului este mai vulnerabil și riscă să se rupă mai repede.

Răzvan Radu, medic neurolog cu competență în neuroradiologie intervențională: „Cei care au istoric în familie, au un teren genetic care favorizează aceste patologii și fumatul crește riscul de 2-3 ori față de populația generală”.

Vestea bună e că organismul începe să se vindece imediat ce renunțăm la țigări: în 20 de minute tensiunea scade, în 24 de ore riscul de infarct începe să se reducă, iar în câteva luni, riscul de AVC scade semnificativ. Renunțarea la fumat e una dintre cele mai bune decizii pentru sănătatea creierului.

Colesterolul bun, arma naturală a organismului împotriva bolilor de inimă. Importanța exercițiilor fizice
Doctor de bine
Colesterolul bun, arma naturală a organismului împotriva bolilor de inimă. Importanța exercițiilor fizice

În legume și fructe găsim antioxidanți. Ca să îi păstrăm în stare bună după recoltare, ținem legumele și fructele la rece.

Colesterolul rău și riscul ascuns. Rolul statinelor în prevenirea infarctului
Doctor de bine
Colesterolul rău și riscul ascuns. Rolul statinelor în prevenirea infarctului

Facem un experiment pe care l-a făcut și lumea medicală. Luăm doi oameni cu aceeași valoare a colesterolului rău, LDL colesterol.

Carnea de pui, între mituri și realitate. Ce spun medicii despre hormonii de creștere: "Ăsta este un mit!"
Doctor de bine
Carnea de pui, între mituri și realitate. Ce spun medicii despre hormonii de creștere: ”Ăsta este un mit!”

Carnea de pui este slabă, plină de proteine de cea mai înaltă calitate. Și, totuși, ani de zile ne-am speriat că are hormoni de creștere, atâta vreme cât un pui de carne ajunge la maturitate în aproximativ 40 de zile.  

