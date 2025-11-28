Testarea liniei 5 de tramvai, oprită de un șofer „pofticios”. Bărbatul a parcat mașina pe șine și a plecat după mici

28-11-2025 | 14:43
tramvai blocat
Club Feroviar

Tramvaiul 5 își va relua circulația după doi ani, săptămâna viitoare. În timpul testelor de vineri, un șofer „pofticios” care și-a lăsat mașina pe linie a întrerupt probele de la capătul liniei de la Aeroportul Băneasa.

Aura Trif

Bărbatul plecase să își cumpere mici din zonă, scrie Clubferoviar.ro. În timpul probelor de circulație de vineri, aproape de finalul liniei, tramvaiul a fost blocat de un șofer care a parcat mașina jumătate pe trotuar, jumătate pe gabaritul liniei.

Norocul a făcut ca bărbatul să își lase numărul de telefon în parbriz, fiind contactat de polițiști. Bărbatul a sosit după câteva minute și a mutat autovehiculul, însă s-a întors fără mici.

”De unde era să știu, dom’le, că se fac probe la linia de tramvai? Mă scuzați, dar tramvaiul nu a mai circulat de mult pe aici”, s-a justificat șoferul, care a scăpat fără amendă. După acest mic incident, tramvaiul s-a întors și a făcut traseul în sens invers.

Circulația pe linia 5 de tramvai, cunoscută și ca „linia corporațiștilor, va fi reluată în luna decembrie, a anuțat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, în luna octombrie. 

După 20 de ani de la ultimele reparații serioase, linia 5 a intrat în reabilitare în luna februarie 2024, când administrația locală anunța că după reparații șina de tramvai ar urma să fie prelungită până la centrul comercial din Băneasa. Un kilometru de șină de tramvai costă 40 de milioane de lei.

Club Feroviar

