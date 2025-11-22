Un cetățean nepalez a fost lovit mortal de un autoturism pe Calea Giulești, la scurt timp după ce a coborât din tramvai

22-11-2025 | 08:06
lovit masina

Un cetățean nepalez și-a pierdut viața vineri seară, în Capitală, lovit de o mașină.

Iulia Fătu

Bărbatul se ducea spre casă, cu tramvaiul. A coborât pe Calea Giulești, într-o stație fără refugiu, când a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr.

Ar fi traversat prin spatele tramvaiului, într-o zonă fără trecere de pietoni, spun martorii. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD, însă bărbatul era deja mort.

Impactul a fost atât de puternic, încât parbrizul a fost distrus, la fel și partea din față a mașinii.

Șoferul a fost dus la secție pentru audieri. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

