O femeie din București a fost electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai. A suferit un stop cardiorespirator

O femeie de 70 de ani a fost lovită de un cablu electric al rețelei de tramvaie, pe care șoferul unui camion l-a agățat în mers. Femeia a suferit un stop cardiorespirator din cauza șocului electric și a fost resuscitată.

Corespondent PROTV: „Femeia a fost transportată la Spitalul Pantelimon. Este în grija medicilor în acest moment. Aici, la fața locului, continuă cercetările polițiștilor criminaliști. La fața locului este o cameră specială care fotografiază tot ce este aici cu o precizie de milimetri. Polițiștii vor să se asigure că au toate informațiile și toate datele despre felul în care s-a produs acest accident.

Sunt mai multe versiuni. Din ceea ce povestesc martorii, se pare că muncitorii STB lucrau exact la un cablu electric, undeva sus, iar în momentul când a trecut camionul, cablul, se pare, era cumva mai jos. Ele sunt ancorate la o înălțime destul de mare, astfel încât tocmai acest lucru să fie evitat să fie agățate de camioane. Rămâne de văzut dacă a fost o greșeală a muncitorilor de la intervenții STB, dacă zona era corect delimitată, dacă acest camion avea voie să circule în acel moment pe această bandă în momentul în care se desfășura acea intervenție.

E posibil să vorbim de un cablu care ancorează liniile electrice ale tramvaiului. Acest cablu apoi a căzut pe linia de contact prin care trec 740 de volți, iar apoi a făcut contact cu acel cablu și a atins-o pe femeie. Unii martori spun că femeia era în acest loc pe trotuar, alții spun că ar fi fost undeva în stație sau că încerca să traverseze. Sunt mai multe variante, rămâne să stabilească polițiștii unde se afla mai exact această femeie în vârstă de 70 de ani. În momentul în care a fost atinsă de acest cablu, pe care o să-l vedeți imediat pe jos, pe asfalt, femeia a suferit un șoc electric. A intrat în stop cardiorespirator. Oamenii au sunat imediat la 112.

Au venit la fața locului pompierii, ambulanțele SMURD și de la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Femeia a fost resuscitată la fața locului, transportată la spital. Cercetările continuă. Din primele informații se pare că vorbim de un cumul de factori, așa cum vedem, poate doar într-un film de groază, cum se petrec astfel de accidente la momentul nepotrivit, la locul nepotrivit.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













