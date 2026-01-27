UPDATE Încă o persoană a decedat. Bilanțul deceselor a ajuns la 7.

Din primele date, până în acest moment au fost identificate şase persoane decedate la faţa locului.



Poliţiştii din Timiş au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.

”În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (şoferul microbuzului şi 5 pasageri ai acestuia), precum şi 3 persoane rănite, pasagere în microbuz, arată o informare de presă a ISU Timiş. În microbuzul care venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa au fost 10 oameni, deşi acesta avea capacitate de 8+1 locuri. După ce echipajele medicale au transportat la spital 3 supravieţuitorii şi cel de-al patrulea, cu răni uşoare, a mers la spital.



Misiunea este în dinamică.



La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple).

