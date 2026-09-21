Zilele următoare susțin semnarea contractelor, atragerea de fonduri și clarificarea direcțiilor de carieră.

Începutul săptămânii aduce mult optimism și o perspectivă de ansamblu mult mai clară. Conexiunea dintre Mercur și Jupiter ușurează dialogurile, obținerea aprobărilor și semnarea unor acorduri avantajoase, oferind un sprijin concret planurilor pe termen lung.

Pe 23 septembrie, Soarele ajunge în zodia Balanței, marcând echinocțiul de toamnă. Acest tranzit mută accentul pe asocierile profesionale, aducând totodată un plus de imagine și credibilitate în fața colaboratorilor.

Pe 26 septembrie se formează Luna Plină din Berbec. Fenomenul astral impune încheierea unor etape profesionale, aduce determinarea de a cere drepturile financiare cuvenite și declanșează renunțarea definitivă la colaborările care nu mai dau rezultate.

Nativii Rac, Fecioară, Capricorn și Pești înregistrează succese profesionale și financiare.

Rac / Ascendent în Rac

Încă din primele zile ale săptămânii, nativii Rac abordează negocierile direct și la obiect.

Sub influența lui Mercur, aceștia obțin rapid un beneficiu financiar sau un profit neașteptat în urma unei tranzacții, transformând discuțiile într-un câștig.

Această atitudine hotărâtă culminează pe 26 septembrie, odată cu Luna Plină din Berbec. Evenimentul marchează o schimbare a direcției profesionale și îi determină pe nativi să ia decizii radicale, respingând orice ofertă lipsită de garanții materiale.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, săptămâna aduce decizii financiare și o reorganizare a bugetului.

Pe 21 septembrie, Mercur, guvernatorul nativilor, le oferă un avantaj în discuții, ajutându-i să deblocheze fonduri restante sau să obțină condiții mai bune într-o negociere.

Din 23 septembrie, tranzitul Soarelui prin Balanță le direcționează atenția spre bugetul personal, unde găsesc soluții pentru a-și crește veniturile.

Momentul decisiv vine pe 26 septembrie, odată cu Luna Plină din Berbec, când renunță la o obligație financiară care îi dezavantajează sau iau o decizie importantă privind banii la comun.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, săptămâna aduce realizări în plan profesional, susținute de o strategie bine definită.

Pe 21 septembrie, proiectele pe care le propun obțin finanțare sau aprobări, tocmai pentru că atitudinea nativilor, practică și la obiect, atrage susținerea celor din jur.

Din 23 septembrie, intrarea Soarelui în Balanță le activează sectorul carierei. Capricornii ies în față, capătă vizibilitate și își direcționează eforturile spre obiectivele pe termen lung, câștigând respectul colaboratorilor prin fapte concrete.

Pe 26 septembrie, Luna Plină din Berbec aduce un moment de decizie, care îi determină să găsească un echilibru între ambițiile profesionale și viața personală.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, săptămâna aduce o concentrare pe stabilitatea financiară și pe creșterea veniturilor.

Pe 21 septembrie, reușitele profesionale le oferă siguranța de care au nevoie pentru a rezolva o problemă legată de o investiție, un credit sau un buget comun.

Din 23 septembrie, tranzitul Soarelui în Balanță le direcționează atenția către banii proveniți din asocieri, colaborări sau alte surse decât salariile.

Momentul decisiv are loc pe 26 septembrie, sub influența Lunii Pline din Berbec, care le activează sectorul câștigurilor proprii. Peștii pot cere o mărire de salariu sau iau măsuri pentru a-și suplimenta veniturile, refuzând să mai accepte vreun compromis financiar.