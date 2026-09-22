Întrevederea a prefațat summitul Donald Trump - Xi Jinping, care va avea loc joi, la Washington. Va fi consacrat, în bună măsură, inteligenței artificiale.

Scott Bessent, U.S. Treasury Secretary: „Întrebați despre dialogul privind inteligența artificială? Ceea ce am discutat a fost instituirea unui „mecanism" — așa îi vom spune, dialogul SUA–China privind inteligența artificială."

SUA și China discută un mecanism AI

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat, după discuțiile de la New York cu vicepremierul chinez He Lifeng, că cele două țări au discutat despre un nou „mecanism de notificare" pentru incidentele legate de inteligența artificială care ar putea afecta securitatea națională.

Chan Ho-him, The Associated Press: „De la atacuri cibernetice alimentate de inteligența artificială, care scapă de sub control, până la răspândirea dezinformării politice, AI se află în centrul atenției, în contextul în care președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping urmează să se întâlnească joi la Washington. Liderii din industria tehnologică americană au cerut încetinirea dezvoltării AI, avertizând asupra riscului ca inteligența artificială să scape de sub control și să amenințe omenirea.”

Rep. Lori Trahan, Democrat, Massachusetts: „Am văzut că ultimele săptămâni au reprezentat cu adevărat un punct de cotitură. Am văzut modele care au ieșit din cadrul companiilor lor, cercetători în domeniul siguranței care și-au dat demisia și, ei bine, cel mai recent, directori generali care spun practic același lucru: această tehnologie devine prea puternică."

SUA propun o forță pentru inteligența artificială

Președintele Trump spune că va aborda aceste probleme prin crearea unei „FORȚE PENTRU INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ", după modelul „Forțelor spațiale".

Mike Waltz, Ambasadorul SUA la ONU: „Sunt necesare orientări privind utilizarea inteligenței artificiale în domeniul nuclear și în cazul armelor, cu oameni implicați în procesul decizional. Cred că aici este loc pentru anumite limite și mecanisme de protecție. Totuși, ceea ce nu putem face este să frânăm ritmul inovatorilor noștri."

SUA și China sunt angajate într-o cursă pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale și al înaltei tehnologii.

Chan Ho-him, The Associated Press: „Cele două țări continuă să se privească reciproc cu neîncredere în ceea ce privește inteligența artificială.”

Adam Kovacevich, Fondator și CEO, Chamber of Progress: „Marea problemă atunci când încerci să obții acest lucru prin reguli este China. Pentru că China nu respectă, în realitate, toate aceste reguli.”

O investigație recentă realizată de agenția Reuters arată că cercetătorii militari chinezi au folosit modele americane de inteligență artificială pentru a-și antrena propriile sisteme militare. Iar China testează deja performanții săi roboți umanoizi în scenarii militare.