Mai întâi a luat foc o hală de 4.000 de metri pătrați a fabricii de hârtie și celuloză, care s-a făcut scrum. La scurt timp, s-a dat alarma din nou. La marginea orașului, un incendiu care a cuprins vegetația uscată s-a extins la o altă hală, o casă și mai multe autoturisme.

Alarma pentru incendiul de la fabrica de hârtie și celuloză s-a dat în jurul orei 15.00. Sutele de muncitori au ieșit, au reușit să iasă la timp. Fumul negru s-a răspândit peste oraș, iar populația a primit un mesaj Ro-Alert.

Mihaela Cicoteală, Garda de Mediu Mehedinți: „Atâta vreme cât, teoretic, ar fi doar hârtie, maculatură, nu ar trebui să ne pună probleme de o poluare cu substanțe toxice”.

Pompierii au primit ajutor din alte județe, dar și Capitală.

În timp ce militarii se luptau cu incendiul uriaș, la marginea orașului a luat foc vegetația uscată. Vântul puternic a răspândit focul extrem de rapid.

Au ars mai multe autoturisme aduse la reparat, într-un service. Oamenii s-au luptat să își salveze casele, spre care vântul împingea vâlvătaia.

Localnică: „Nu ne-am gândit că vine și la noi. Tot câmpul a ars și a venit foarte repede. Aici e teren nemuncit, locuință neîngrijită și așa ne-a afectat și pe noi. Pe noi nu, am stat cu apă și am tot făcut curățenie și nu”.

Reporter: „Erau flăcări mari?”

Localnică: „Foarte mari, ne-a trecut focul pe deasupra, ca să ne salvăm locuința”.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți a mobilizat personalul din tot județul. Au venit și foștii angajați, ieșiți între timp la pensie.

Octavian Tudosie, fost pompier militar: „Flăcări extrem de mari. Risc foarte mare pentru foarte multe proprietăți. Apeluri sunt nenumărate pe 112 de la cetățenii din cartierele noi. Vă dați seama, muncești o viață, faci o casă și când vezi incendiul către tine sunt disperați”.

Polițiștii au deschis anchete și încearcă să stabilească împrejurările în care s-au produs aceste nenorociri.