"Respinge ca nefondată solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de prelungire a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Bucurică Radu George. Admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi, (...), dispune internarea medicală provizorie a inculpatului Bucurică Radu George (...), în prezent aflat în C.R.A.P. din cadrul IPJ Alba - într-o unitate specializată de asistenţă medicală, până la însănătoşire sau până la ameliorarea care înlătură starea de pericol ce a determinat luarea măsurii", se arată în soluţia pe scurt publicată, luni seara, pe portalul CA Alba Iulia, potrivit Agerpres.

Instanţa revocă măsura arestării preventive a inculpatului, dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală.

CA Alba Iulia a avut, luni, pe rol soluţionarea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive, după ce instanţa a amânat vineri, pentru această dată, la solicitarea inculpatului, judecarea cauzei.

Potrivit reprezentanţilor CA Alba Iulia, în cursul zilei de luni, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a sesizat instanţa cu o cerere prin care a solicitat luarea măsurii de siguranţă a internării medicale provizorii a inculpatului şi revocarea măsurii arestării preventive a acestuia, cele două măsuri neputând fi aplicate simultan.

Astfel, în urma judecării ambelor cauze, instanţa a admis propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi a dispus internarea medicală provizorie a inculpatului într-o unitate specializată de asistenţă medicală. Totodată, instanţa a respins ca nefondată solicitarea de prelungire a măsurii arestării preventive şi a revocat măsura arestării preventive a aceluiaşi inculpat.

Hotărârea nu este definitivă

Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, în privinţa dispoziţiilor referitoare la măsura arestării preventive, şi în termen de 5 zile de la pronunţare, în privinţa dispoziţiei de luare a măsurii internării medicale provizorii.

Radu George Bucurică a fost reţinut în 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie ar fi folosit un spray lacrimogen şi ar fi tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.

Ulterior, CA Alba Iulia a respins propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive şi a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

Decizia a fost însă contestată de procurori, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis contestaţia acestora şi a dispus arestarea preventivă a lui Radu George Bucurică pentru 30 de zile, începând de la 27 august până la 25 septembrie, inclusiv.

În 1 septembrie, instanţa supremă i-a respins, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată împotriva deciziei prin care a fost arestat în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni.

Procurorul a fost suspendat din funcţie, în 28 august, de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus arestarea sa preventivă.