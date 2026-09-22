El a menţionatcă nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate şi sunt şi alte variante, tehnocrat, rotativă. Nicuşor Dan a fost întrebat despre declaraţia lui Sorin Grindeanu că nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028, potrivit News.ro.

”Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu şi dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni. Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a comentat şeful statului.

Întrebat ce alte variante sunt pentru un guvern, preşedintele a răspuns: ”Tehnocrat, rotative şi toate astea pe care le ştiţi”.

Despre ce se va întâmpla dacă guvernul Siegfried Mureşan pica la vot în Parlament şi dacă va continua discuţiile cu partidele, şeful statului a precizat că sunt multe ipoteze posibile.

”Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele”, a mai spus Nicuşor Dan.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost reţinut, luni seară, de către procurorii DIICOT, după ce, în cursul dimineţii, a fost ridicat din trafic, iar la locuinţa sa şi la alte patru imobile au fost percheziţii care s-au întins pe aproape nouă ore. La ieşirea din sediul DIICOT, Georgescu a ridicat mâinile încătuşate şi le-a arătat susţinătorilor. Alături de el a fost reţinut şi Ionel Rusen.

Percheziţiile au fost făcute în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea. La DIICOT, a fost audiat şi Ionel Rusen, celălalt bărbat cercetat în acelaşi dosar. Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să facă vreo declaraţie în faţa anchetatorilor.