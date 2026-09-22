S-a întâmplat în toiul zilei, în cartierul Tineretului, iar proprietara apartamentului nu era acasă în acel moment.

Vecinii spun că nu este primul incident de acest fel. Ar mai fi căzut bucăți dintr-un balcon și anul trecut, în spatele blocului.

Din balconul prăbușit au mai rămas doar placa și ferestrele laterale din termopan. Este vorba despre un bloc construit la sfârșitul anilor 70.

Locatar: „Nu s-a făcut nicio renovare”.

Incidentul s-a petrecut în apropiere de Parcului Tineretului, o zonă pe unde trec zilnic familii cu copii. Norocul a făcut ca, în acel moment, să nu fie nimeni pe trotuar.

Locatar: „Puteau să treacă niște oameni și să-i omoare. Blocurile astea sunt vechi."

Vecinii spun că nu este primul incident de acest fel.

Locatar: „S-a mai întâmplat o dată, a căzut pe spate, un alt balcon acum un an și ceva. Toate plăcile astea pe care le vedeți sunt prinse cu 6 fiare și poate să cadă oricând, oricare, dacă nu le dai pe toate jos."

Pompierii au venit cu două autospeciale, dintre care una pentru intervenții la înălțime.

Corespondent Pro TV: „Pompierii din grupul special de intervenții au urcat în apartamentul de la etajul 7 pentru a pune balcon în siguranță, adică să elimine bucățile care s-ar putea desprinde în orice moment."

Administrația blocului și Primăria Sectorului 4 nu au făcut deocamdată vreo declarație în legătură cu acest incident.