Hoții au intrat în rolul lui Grinch, în toată țara. Un individ și-a pus iubita sa aleagă prada pe video, apoi a furat bradul

Cum decorațiunile de Crăciun de pe clădiri sunt tot mai frumoase, unii hoți au pus ochii pe ele. Au intrat în rolul lui Grinch și în multe orașe au furat brazi, ursuleți și cutii de cadouri de pe fațade.

În multe dintre cazuri, păgubiții nu au reclamat furturile pentru că spiritul sărbătorilor nu-l poate fura nimeni.

Deşi pare că îmbrăţişează spiritul Crăciunul, un individ smulge de fapt un urs de pluș din faţa unei clinici stomatologice din Timişoara. Ba mai mult, se întoarce din drum şi fură şi o cutie decorativă de cadouri - cel mai probabil goală. Reprezentanții clinicii nu au făcut plângere la Poliție, deocamdată.

Dr. Florizeta Mihali, medic dentist: „Este al doilea an când am vrut să facem ceva frumos, este exact şi a doua oară când se întâmpla acelaşi lucru."

La Constanța, unul dintre brazii cu care a fost decorată intrarea unei clinici de optică medicală a dispărut la doar trei ore de când a fost montat. Hoţul părea că îşi pune iubita să aleagă prada printr-un apel video.

Alex Florea, administrator optică medicală: „După un apel video, l-a și luat, a plecat ca Grinch cu el. Am depus o plângere și a rămas cam așa. De ce? Pentru că e doar un brad"

Iar acum două zile, un individ a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce a pătruns într-o terasă închisă din centrul orașului Bistrița. Acesta a intrat de mai multe ori și chiar şi-a umplut sacul cu decorațiunile de Crăciun.

În zonă au mai fost şi alte distrugeri similare.

Robert Barbu, asociat magazin: „A fost munca noastră, efortul nostru, am stat în frig, ne-am chinuit, eu, soția, am mai chemat pe cineva și să vezi că peste câteva zile îl dărâmă."

În Brașov, anul trecut un individ a smuls cu totul ghirlanda decorativă a unui restaurant când a văzut că ursul pe care şi-l dorea nu se desprinde. Acum proprietarii au luat măsuri.

Denisa Dogaru, proprietara unui restaurant: „Am ridicat cumva totul la o altă înălțime să nu se poată ajunge, i-am prins și mai bine."

În centrul oraşului Oradea, după ce au fost ani în care pruncul Isus a fost furat din scena Nașterii Domnului, amenajată de Episcopia greco-catolică, anul acesta nu a mai fost pus.

Preot Florin Bode, purtător de cuvânt Epicopia Greco-Catolică Oradea: „Crăciunul este despre iubire, despre iertare."

Statueta va fi aşezată la locul ei în ziua de Crăciun.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













