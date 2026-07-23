TAROM are un nou director general. Miruță: Costaş a fost revocat după ce nu a făcut demersuri pentru refacerea bugetului

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Tarom inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Consiliul de Administraţie al TAROM l-a numit, miercuri, pe Cristian Anghel în funcţia de director general interimar al companiei, după ce l-a revocat din funcţie pe Bogdan Costaş.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat al companiei, această numire s-a produs pe fundalul contextului de încredere acordat tinerei generaţii de manageri formate în cadrul companiei, potrivit Agerpres.

„Consiliul de Administraţie al TAROM a luat în calcul stabilitatea şi profesionalismul necesare companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizaţi şi transmiterea sa spre aprobarea acţionarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă, sustenabilă pe termen mediu şi lung”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al TAROM, Dan Idolu, citat în comunicat.

Cine este Cristian Anghel

Cristian Anghel, licenţiat în Drept, cu specializări postuniversitare în Management şi leadership şi Managementul activităţilor antifraudă, face parte din tânăra generaţie de manageri, cu expertiză academică şi practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM în 2017, conform sursei citate.

Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcţia de Director Operaţiuni Sol.

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Când intră în vigoare mandatul

Mandatul lui Cristian Anghel debutează efectiv din data de 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaş.

„Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului român, reprezentat de MTI, în calitate de acţionar al TAROM”, se mai arată în comunicat.

Nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului 

Directorul TAROM nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale şi a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieţei, astfel că a fost decisă revocarea lui din funcţie şi numirea unui nou director general provizoriu, a notat, miercuri, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

„TAROM. Au venit cu un buget ridicol de nerealist. Am cerut şi am recerut refacerea lui pe cifre reale. Nu l-au refăcut. Poate pentru că nu mai rămânea loc pentru planuri frumoase pe bani publici. Consiliul de Administraţie a constatat astăzi că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale şi a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieţei. Din aceste motive, a fost decisă revocarea lui din funcţie”, a scris Miruţă.

Acesta susţine că „de luni de zile, conducerea executivă a companiei, pusă de PSD, îmi cere să aprob, în calitate de acţionar, un buget construit pe cifre pe care ea însăşi le ştie nereale”.

„Un grad de încărcare a avioanelor de 79%, când realitatea primelor luni din 2026 arată că, pentru lunile rămase, avioanele ar trebui să fie mai pline decât permite capacitatea, în condiţiile în care astăzi gradul de încărcare este de doar 65%. Un preţ al combustibilului de 950 de dolari pe tonă, când compania plăteşte în prezent în jur de 1.500 de dolari. Cu alte cuvinte: venituri umflate şi cheltuieli micşorate pe hârtie, ca totul să pară în regulă. Nu am semnat aşa ceva. Din luna mai cer, în scris, un buget realist, construit pe cifrele adevărate, aşa cum sunt ele astăzi. Am trimis adresă după adresă. Răspunsul a fost, de fiecare dată, presiunea de a aproba o ficţiune, nu datele reale. Mai mult, am încercat un dialog deschis pentru a explica de ce un buget nerealist nu poate fi acceptat, dar directorul nu s-a deranjat sa participe la aceste discuţii", a susţinut ministrul interimar.

Radu Miruţă atrage atenţia că un buget fals nu salvează o companie, ci o adoarme.

„Iar TAROM nu are nevoie de calmante, ci de adevăr: pierderi operaţionale de milioane de euro în primele luni, datorii restante, o presiune uriaşă generată de costul combustibilului şi de întârzierile la livrarea avioanelor noi. Acestea sunt faptele. Le poţi gestiona doar dacă le pui pe masă, nu dacă le ascunzi într-un tabel frumos”, a transmis el.

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Sursa: Agerpres

Etichete: tarom, director,

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Știri Actuale
TAROM are un nou director general. Miruță: Costaş a fost revocat după ce nu a făcut demersuri pentru refacerea bugetului

Consiliul de Administraţie al TAROM l-a numit, miercuri, pe Cristian Anghel în funcţia de director general interimar al companiei, după ce l-a revocat din funcţie pe Bogdan Costaş.

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