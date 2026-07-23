TAROM are un nou director general. Miruță: Costaş a fost revocat după ce nu a făcut demersuri pentru refacerea bugetului

Potrivit unui comunicat al companiei, această numire s-a produs pe fundalul contextului de încredere acordat tinerei generaţii de manageri formate în cadrul companiei, potrivit Agerpres.

„Consiliul de Administraţie al TAROM a luat în calcul stabilitatea şi profesionalismul necesare companiei pentru atingerea principalelor obiective pe termen mediu, respectiv elaborarea bugetului anual pe indicatori actualizaţi şi transmiterea sa spre aprobarea acţionarului majoritar al companiei, alături de revizuirea planului de restructurare al TAROM, în baza unui calendar discutat cu Comisia Europeană. Obiectivul principal al echipei de management rămâne revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă, sustenabilă pe termen mediu şi lung”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al TAROM, Dan Idolu, citat în comunicat.

Cine este Cristian Anghel

Cristian Anghel, licenţiat în Drept, cu specializări postuniversitare în Management şi leadership şi Managementul activităţilor antifraudă, face parte din tânăra generaţie de manageri, cu expertiză academică şi practică îndelungată, care s-a alăturat echipei TAROM în 2017, conform sursei citate.

Până la momentul numirii sale în calitate de director general interimar al TAROM, Cristian Anghel a ocupat funcţia de Director Operaţiuni Sol.

Când intră în vigoare mandatul

Mandatul lui Cristian Anghel debutează efectiv din data de 22 iulie, odată cu revocarea contractului de mandat interimar al lui Bogdan Costaş.

„Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului român, reprezentat de MTI, în calitate de acţionar al TAROM”, se mai arată în comunicat.

Nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului

Directorul TAROM nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale şi a întârziat nejustificat demersurile către Comisia Europeană pentru modificarea planului de restructurare, în conformitate cu realitatea pieţei, astfel că a fost decisă revocarea lui din funcţie şi numirea unui nou director general provizoriu, a notat, miercuri, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, pe pagina sa de Facebook.