Cazul este acum cercetat de autorități.

Polițistul lucrează la Serviciul de investigații Criminale din Brăila și investighează dosarul în care este implicat Clanul Buricea, o cunoscută grupare interlopă din Brăila.

În noaptea de 16 spre 17 iulie procurorii DIICOT au făcut 29 de percheziții, iar 22 de persoane au fost reținute în acel moment.

Ulterior, Tribunalul Bucureşti a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii DIICOT, iar inculpaţii au fost puşi în libertate. Acum, unul dintre inculpați, un bărbat de 38 de ani a mers la apartamentul polițistului și a sunat la ușă.

Polițistul a cerut ajutorul colegilor și o echipă de ofițeri a venit la fața locului.

Când a fost întrebat ce caută la ușa polițistului, bărbatul a spus că își căuta un prieten și că ar fi sunat la mai multe uși din imobil. IPJ Brăila a transmis că au fost luate măsuri pentru prevenirea unor incidente similare.