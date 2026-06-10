Ea precizează, de asemenea, că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, "mult sub ţintele asumate".

Potrivit vicepremierului interimar, profitul raportat de companie în 2024 a fost generat de vânzarea de active şi de tratamente contabile excepţionale, nu de activitatea operaţională curentă.

"În ultimii 10 ani a fost singurul an cu profit. În fapt, un profit fals", a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Agerpres.

În context, ea apreciază că principala problemă a companiei nu este lipsa de potenţial, ci lipsa unei guvernanţe eficiente.

"Compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile, se amână deciziile dificile, iar conflictele de guvernanţă blochează reforma", a scris aceasta.

Vicepremierul interimar a arătat că, în urma analizelor efectuate şi a discuţiilor cu managementul companiei, a constatat lipsa unei strategii coerente pe termen lung şi a unei viziuni clare privind competitivitatea operatorului aerian.

"Nu poţi salva o companie strategică doar din discursuri patriotice. Nu poţi cere performanţă fără independenţa reală a Consiliului de Administraţie, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială şi fără o strategie industrială serioasă pentru aviaţia românească", a afirmat Oana Gheorghiu.

Ea consideră că pentru redresarea TAROM sunt necesare un management de redresare, profesionalizarea guvernanţei, obiective măsurabile, disciplină financiară şi un parteneriat strategic.

Totodată, vicepremierul interimar a subliniat rolul strategic al companiei pentru conectivitatea, mobilitatea şi securitatea României şi a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor este limitat.

"Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăţi doar pentru a mai cumpăra puţin timp", a transmis Oana Gheorghiu.