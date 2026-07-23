Angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare sunt nemulțumiți de lefuri și de noua lege a salarizării, despre care spun că le-ar aduce venituri și mai mici. Baza instituției a fost grav avariată după explozia dronei din port, pe 5 iunie.

În fiecare zi, acești oameni sunt pregătiți să plece în larg să salveze oameni în pericol. Joi, angajații Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare au protestat și au reclamat salariile prea mici, lipsa personalului și condițiile de muncă tot mai dificile.

Robert Robescu - scafandru: "Am cerut niște salarii cât de cât, să nu vin degeaba la munc. În medie, cam 4.000 de lei în mână. Personalul nu este suficient, deoarece navele au fost făcute în Estonia, producătorul a spus șase inși. ANR a decis că se poate și cu cinci. Iar în martie anul ăsta s-a constatat că s-a ajuns la doi. Doi oameni pe o navă care se duce să facă salvare. Unu conduce nava, unu are grijă de motoare. De salvat... ne uităm în sus."

Angajat: "Un angajat TESA cu studii superioare, grad și gradație maximă și cu diverse specializări în spate ajunge acum în prezent la un net de 4000 de lei în mână, în care includem și alocația de hrană și condițiile vătămătoare. De aceea, am trecut la forma de protest. Nu mai putem trăi cu acest salariu mizer. ”

Oamenii reclamă și condițiile în care muncesc. Curtea și halele ARSVOM poartă încă urmele exploziei provocate în iunie de dronă care a ajuns de pe mare, în Portul Constanța. O parte din echipamente au fost distruse, iar baza nu a fost refăcută complet nici acum.

Ultima misiune a fost acum doua zile, în largul Mării Negre: echipajele ARSVOM au participat la salvarea marinarilor de pe nava GAS Lisbon, cuprinsă de incendiu.

Angajat: "Cel de pe mare nu știe că noi avem probleme. El trebuie salvat. Asta a însemnat să venim noi la muncă, cu orice risc, după cum vedeți stau să cadă toate în capul nostru, s-a securizat cât s-a putut. ”

Angajat: "Riscurile sunt din ce în ce mai mari. Ați văzut și la ultima intervenție, am intervenit cu SAR Apolo și SAR Artemis, cu deficit de personal. În halele care au fost avariate se aflau foarte multe echipamente, depinde de situația de intervenție, barajele de poluare, parașute de ranfluare a navelor.”

Angajații cer să le fie ascultate cerințele.