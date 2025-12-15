Târgul de Crăciun din inima pădurii: locul din Austria unde magia sărbătorilor se trăiește în liniște, departe de aglomerație

În timp ce marile târguri de Crăciun din Europa sunt sufocate de turiști și lumini stridente, apar unele în mijlocul pădurii unde mirosul de brad se împletește cu cel de scorțișoară și vin fiert.

Mergem acum la granița Austriei cu Germania, unde am descoperit unul dintre cele mai calde și primitoare târguri de Crăciun.

Vizitatorii se bucură de liniște, își aleg produse artizanale, iar magia sărbătorilor se simte la fiecare pas.

Suntem în pădurea Sauwald, intre Austria și Germania. Peisajul ne cucerește din prima, deși suntem încă departe de locul în care se întâmplă magia. Am lăsat mașina în parcare și am pornit la pas pe o cărare străjuită de brazi falnici, pudrați cu un strat fin de zăpadă.



Corespondent ȘtirileProTV: ”După cele 5 minute mers prin pădure ne-am încălzit bine. Acum am ajuns la intrarea în târgul Waldweihnacht. Foarte greu de pronunțat pentru mine. Înseamnă târg de crăciun în pădure. Hai să vedem cum arată”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Suntem chiar în inima pădurii, departe de aglomerație, iar fiecare lucru amenajat aici de om se încadrează perfect în peisaj. Tarabele din lemn, de la care oameni zâmbitori vând doar produse făcute cu mâna lor, sunt decorate cu brad natural, fără strop de plastic. Și figurinele și ornamentele împrăștiate printre brazi și căsuțe sunt tot din lemn. La fel și indicatoarele, dar și scena de unde se aude doar muzică live”.

Deasupra târgului, cocoțate în brazi, găsim câteva căsuțe cochete din lemn așezate în formă de stea.

Jakob Schoph, organizatorul târgului: ”Musafirii noștri iubesc asta. Poți să cobori în târg, dacă vrei o pauză mergi sus și dormi puțin. Nu ne place stilul american de Crăciun. Ne plac luminile în culori mai calde, mai mult galben. Oamenii vin aici, nu găsesc aici lumini sclipitoare care le sar în ochi. E mai relaxant așa”.

De altfel, întregul târg este luminat doar de beculețe cu lumină caldă, într-o singură nuanță, ascunse printre globuri și ghirlandele din brad. Și pentru un plus de farmec, spaţiul este împânzit cu aproape o mie de lumânări care ard necontenit. Trei angajați au datoria să le țină mereu aprinse. Din loc în loc găsim și mici focuri de tabără care le țin de cald turiștilor.

Printre vizitatori am întâlnit și câteva familii de români. Locuiesc în zonă și așa au auzit de acest loc ferit momentan de aglomerație și consumerism.



”Nu stăm departe, stăm la 70 de kilometri, în Germania și am venit să ne uităm puțin la Crăciunul de iarnă. Austria întotdeauna este ceva fantastic. Aici într-adevăr simți că este atmosferă de Crăciun!”

O cană de vin, fiert cu fructe și scorțișoară din belșug, costă aproape 4 euro. La fel și celebrul puch austriac din fructe. Pentru ceva de mâncat și un mic suvenir turiștii plătesc, în medie, 25 de euro. Ne lăsăm purtați de mirosurile care plutesc peste tot în aer și trecem prin fața unei tarabe cu prăjituri. Câțiva pași mai încolo, un domn ne ademenește cu brânzeturi delicioase, dar ne oprim în fața tarabei cu cârnați bavarezi.

La un moment dat, în sunete de tobe și pocnitori își fac apariția o droaie de mascați.

Aflăm că face parte din tradiția locului, o tradiție care seamănă cu cea din zona Moldovei. Cu zgomote stridente și fețe înfricoșătoare, mascații alungă spiritele rele și energiile negative, pentru ca toată lumea să întâmpine Crăciunul cu inima curată.

Locuri ca aceastea ne reamintesc că nu avem nevoie de multe pentru a fi fericiți și că magia Crăciunului încă există. Avem nevoie de natură, puțină zăpadă, o lumină caldă, ceva gustos de mâncat și băut și, cel mai important, de oamenii dragi alături cu care să împărtășim aceste momente.

