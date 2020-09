Târg de legume și fructe dechis în acest sfârşit de săptămână la Cluj Napoca

Un târg de legume şi fructe dechis în acest sfârşit de săptămână la Cluj Napoca este dovada în culori despre cât de frumoasă poate să fie toamna.

Roşiile sunt ultimele coapte în soare şi numai bune de stors în bulion mustul te îmbie din butoaie, iar ardeii capia şi vinetele abia aşteaptă să desăvârşească zacusca.

Pe principiul cea mai bună legumă rămâne tot porcul, acest client n-a vrut să ducă acasă doar jumări aşa că a aşteptat după un producător de salam care a întârziat la târg.

Măcelarul lăudat este departe de ce înseamnă tradiţionalul românesc. Face salam uscat cu fenicul cu zeamă de usturoi şi vin şi un cârnat italian cu carne. Carnea o ia de la fermierii locali, dar condimentele sunt aduse din Italia.

Tintelecan Simion, producător de salam uscat: "Am locuit 17 ani în Italia, am lucrat în domeniu şi am venit acasă acum 3 ani şi am deschis o mică afacere de familie".

Citește și Țara în care numărul violurilor a crescut în timpul pandemiei. Ce pățesc violatorii

Succes au avut şi cârnaţii româneşti, jambonul afumat sau slănină lată de patru degete, toate aşezate lângă urda sau caş de oaie. Evident că au fost şi mulţi producători care se lauda cu pâinea coaptă în casă.

Producător de pâine: "Noi vindem la kg pentru a putea fiecare cât vrea.

Reporter: Cam cât are o pâine?

Producător de pâine: Undeva în jur la 2kg 400, adică 16 lei întreagă.

Clientă: "Ne place, ne place, foarte mult, foarte bună este".

O sticlă de bulion costă 12 lei, însă pentru gospodinele care au timp şi răbdare să prepare în casă, nişte producători spun că au cele mai dulci roşii bio.

Mihaela – producător de roşii: "Încercam să fie cât mai bio, cât mai sănătoase, că omul care le cumpără de la noi să aprecieze gustul".

Iar pentru zacuscă, câțiva cultivatori se laudă cu vinete frumoase şi mari de peste un kilogram şi jumătate bucată.